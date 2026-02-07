School Janitor Simulator, um simulador bastante… diferente

Os programadores argentinos, veteranos nestas andanças de produção de videojogos, José Luis Scolari e Sebastián Gioseffi, anunciaram recentemente School Janitor Simulator. Trata-se de um simulador escolar mas... bastante diferente do que se poderia esperar.

Foi recentemente apresentado School Janitor Simulator, um simulador bastante "fora da caixa" que simula o dia-a-dia de trabalho de um continuo escolar. Parece entusiasmante, certo?

Este jogo bebe inspiração na jogabilidade mais tranquila e metódica de títulos como House Flipper ou PowerWash Simulator, trazendo a experiência desses jogos para o cenário surpreendente mas igualmente desafiante, duma escola.

Com efeito, a ação decorre na Escola de Ford-Taylor, uma instituição de ensino com pretensões de se tornar num ícone da Educação, mas que já teve dias melhores. Dessa forma, foi decidido pela Gestão da escola que os seus serviços de limpeza seriam externalizados.

É precisamente neste ponto que entra o jogador como funcionário que vai ter de tratar da limpeza e manutenção das instalações da escola.

A experiência central é construída com base num ciclo de tarefas do dia-a-dia, que tanto tem de diversificado, como de gratificante e de divertido.

As tarefas são extremamente variadas, e podem passar por manter as paredes em perfeito estado, aplicando regularmente uma nova camada de tinta sempre que a antiga começar a descascar. Resolver problemas de entupimento de canalizações, limpar os grafittis das paredes, varrer os chãos, resolver problemas elétricos, ou tratar dos jardins... tudo isso será da responsabilidade do jogador. Quem disse que o trabalho como continuo numa escola não é empolgante??

School Janitor Simulator apresenta um sistema de progressão subtil e permite aos jogadores colecionar itens ​​peculiares do dia-a-dia, que recompensam o trabalho diário do jogador, enquanto a narrativa se desenrola organicamente através do próprio ambiente estudantil.

O jogo School Janitor Simulator tem lançamento previsto para PC via Steam e itch.io até o final de 2026, com o lançamento de uma demo pública, em breve.