GeoSM: cobertura das operadoras nas zonas afetadas pelas tempestades

A ANACOM lançou a plataforma GeoSM, uma ferramenta que permite acompanhar, em tempo quase real, o estado das redes móveis em Portugal, bem como a evolução da recuperação dos sites móveis afetados pela tempestade Kristin.

GeoSM: cobertura da DIGI, da MEO, da NOS e da Vodafone

Atualizada diariamente com informação fornecida pelos operadores de telecomunicações, a plataforma disponibiliza uma visão detalhada das áreas mais afetadas, permitindo monitorizar a reposição do serviço e a estabilidade da rede móvel.

Além de estar acessível ao público, a GeoSM é também um instrumento essencial de apoio às autoridades. A informação disponibilizada é utilizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelos Presidentes de Câmara e pelo Governo, facilitando a identificação das zonas críticas e das áreas que exigem intervenção prioritária.

Esta ferramenta contribui para uma melhor coordenação entre entidades, apoiando a tomada de decisões informadas e uma resposta mais eficaz em situações de emergência que impactam as comunicações móveis.

GeoSM