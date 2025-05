StarRupture, cumprindo pena… no Espaço

StarRupture, a aventura de ficção cientificados estúdios Creepy Jar, encontra-se em fase avançada de desenvolvimento e acaba de revelar um novo trailer mostrando alguma da jogabilidade que se pode esperar encontrar no jogo final. Venham saber mais...

Com o desenvolvimento a cargo da equipa de desenvolvimento Creepy Jar e usando o Unreal Engine 5, foi revelado um trailer de jogabilidade para o jogo StarRupture.

StarRupture é uma aventura de ficção cientifica que decorre em ambientes abertos à exploração, na qual os jogadores vestem a farda de prisioneiros que são enviados para um planeta bem longínquo na Galáxia, chamado Arcadia 7, para cumprir as suas penas, através do trabalho forçado.

O jogador, é levado a explorar um planeta misterioso num mundo em constante mudança, destruído por cataclismos recorrentes. A sua missão é a de construir um sistema industrial complexo para extrair recursos e produzir bens, tendo de expandir sua base pelo meio.

No entanto, este planeta apresenta os seus próprios desafios e os jogadores podem esperar vários encontros com alienígenas e outras espécies nativas. Enquanto constrói a sua base e tenta manter a operação da mesma, terá de criar condições defensivas para se proteger e invasões sucessivas de seres alienígenas. A sós ou com até 4 amigos.

O jogo terá um sistema de desbloqueio de tecnologias que possibilitarão, quando desbloqueadas, o acesso a novas ferramentas, novos edifícios e novas armas que ajudam a proteger a base e permitir a sobrevivência face às condições adversas do planeta.

é um jogo de mundo aberto na primeira pessoa de construção de bases com combate avançado e muita exploração. Joga a sós ou em grupo neste planeta sublime e sempre a mudar. Extrai e gere recursos, cria o teu sistema industrial complexo e luta contra vagas de monstros.

StarRupture está previsto para este ano ainda, mais para o Outono, ainda sem data concreta de lançamento (para PC).