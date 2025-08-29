Ratings dos jogadores revelados para EA SPORTS NHL 26
Aproxima-se o inicio de mais uma época da NHL e, para todos os fãs que anseiam pelo jogo, a EA SPORTS já revelou as notas dos principais jogadores. Venham saber mais sobre as estrelas de EA SPORTS NHL 26.
Com a aproximação da data de lançamento de EA SPORTS NHL 26, foram reveladas as notas das principais estrelas da competição, no jogo. Convém relembrar que o jogo tem data de lançamento prevista para 12 de setembro de 2025 para PlayStation 5 e Xbox Series X, e que contará com sete dias de acesso antecipado para quem adquirir a Deluxe Edition em reserva.
Tal como aqui vimos, são muitas e apetitosas as novidades que a EA SPORTS preparou nesta edição de NHL. E agora, com o conhecimento de mais particularidades das principais estrelas, as coisas começam a compor-se e as expetativas aumentam.
A divulgação dos Player Ratings é sempre um momento de grande expetativa para os jogadores de NHL (à semelhança de outros jogos de desporto, também), dando lugar a debate e critica pela comunidade Chel.
O Top 10 Global de Jogadores de NHL 26 foi anunciado, dando aos fãs a primeira oportunidade de ver como as maiores estrelas do jogo se comparam entre si e em que posição o seu jogador favorito se encontra entre os melhores dos melhores. O centro dos Edmonton Oilers, Connor McDavid, lidera novamente com um rating de 97 OVR.
Uma das curiosidades dste ano, e que vimos aqui, é o facto de atributos como velocidade de remate, velocidade de patinagem e aceleração terem sido definidos com base em dados oficiais do NHL EDGE Puck and Player Tracking, recolhidos em centenas de jogos da NHL, tornando os ratings mais autênticos do que nunca.
Um novo conjunto de X-Factors (incluindo Quick Release para Auston Matthews e Spark Plugpara Matthew Tkachuk) reforça ainda mais as habilidades únicas que diferenciam as superestrelas.
Top 10 Global de Jogadores no NHL 26:
- Connor McDavid, Edmonton Oilers – 97 OVR
- Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche – 96 OVR
- Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – 96 OVR
- Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning – 96 OVR
- Quinn Hughes, Vancouver Canucks – 95 OVR
- Cale Makar, Colorado Avalanche – 95 OVR
- Aleksander Barkov, Florida Panthers – 95 OVR
- Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins – 94 OVR
- David Pastrnak, Boston Bruins – 94 OVR
- Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets – 94 OVR
A EA SPORTS destacou também o Top 10 de Jogadores Europeus, que evidencia o talento internacional que molda a NHL atual. Desde o domínio de Leon Draisaitl no centro até à presença imponente de Andrei Vasilevskiy na baliza, estas estrelas europeias continuam a deixar a sua marca no videojogo.
Top 10 Jogadores Europeus no NHL 26:
- Leon Draisaitl, Edmonton Oilers – 96 OVR (Alemanha)
- Nikita Kucherov, Tampa Bay Lightning – 96 OVR (Rússia)
- Aleksander Barkov, Florida Panthers – 95 OVR (Finlândia)
- David Pastrnak, Boston Bruins – 94 OVR (Chéquia)
- Kirill Kaprizov, Minnesota Wild – 94 OVR (Rússia)
- Mikko Rantanen, Dallas Stars – 93 OVR (Finlândia)
- Andrei Vasilevskiy, Tampa Bay Lightning – 93 OVR (Rússia)
- Roman Josi, Nashville Predators – 92 OVR (Suíça)
- Victor Hedman, Tampa Bay Lightning – 92 OVR (Suécia)
- Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres – 92 OVR (Suécia)
EA SPORTS NHL 26 será lançado mundialmente a 12 de setembro de 2025 para PlayStation 5 e Xbox Series X, com sete dias de acesso antecipado para quem adquirir a Deluxe Edition em reserva.