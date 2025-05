Skype acaba hoje em Portugal! O que acontece aos dados e saldo

Hoje, a Microsoft está a terminar com o Skype, sem oferecer uma alternativa real. Esta é mais uma aplicação desativada pela Microsoft como parte da sua mudança de direção e do seu compromisso total com serviços baseados em IA, como o Copilot. A grande pergunta é o que será que acontece com os seus dados.

O Skype é uma daquelas aplicações clássicas que não recebeu nenhuma atualização digna de nota durante algum tempo, mas simplesmente cumpriu o seu propósito: fazer chamadas. Especificamente, a razão pela qual o Skype se tornou popular nos anos 2000 foi devido à sua capacidade de fazer chamadas telefónicas a partir do seu computador.

A Microsoft comprou o Skype por 8,5 mil milhões de dólares, em 2011. Mais de 40 milhões de utilizadores utilizavam o Skype diariamente. Este movimento chegou hoje ao fim, com o Skype a deixar de funcionar. A Microsoft pretende fazer com que os utilizadores do Skype migrem para o Microsoft Teams, a sua grande aposta nas comunicações com profunda integração com o Copilot AI, claro.

Há que ter em que o Microsoft Teams e o Skype não são realmente comparáveis. O Teams é uma aplicação concebida mais para ambientes profissionais do que para utilizadores casuais que simplesmente querem ligar para um membro da família ocasionalmente. Além disso, não tem suporte para chamadas telefónicas, a principal razão pela qual o Skype ainda é utilizado.

Ainda assim, a Microsoft quer mesmo que estes milhões de pessoas migrem para o Teams e, por isso, facilitou a transição para o Microsoft Teams gratuito. As conversa e contactos do Skype são transferidos automaticamente para o Microsoft Teams. Basta fazer login gratuitamente com a conta Skype, sem precisar de criar uma conta Teams.

Quem não quiser usar o Teams deve lembrar-se que a Microsoft irá eliminar os dados do Skype em janeiro de 2026. Os dados permanecerão nos seus servidores apenas de quem fizer a transição para o Teams. A boa notícia é que é possível fazer cópias de segurança das conversas do Skype e dos ficheiros partilhados acedendo à página oficial de exportação do Skype. Após isso, são criados ficheiros ZIP para download.

Para quem tiver uma subscrição paga ou créditos Skype, a Microsoft mantém as chamadas na página do teclado de marcação do Skype. Pode ser usada enquanto existirem créditos ou enquanto durar a subscrição. No entanto, as subscrições e as compras a crédito já não estão disponíveis, pelo que, quando acabarem, já não se pode fazer chamadas pelo Skype, e o serviço será descontinuado permanentemente.