H33a: o que significa este sinal de trânsito?

Foi em 2020 que foram introduzidos em Portugal novos sinais de trânsito. A primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) visava o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária. O que significa o sinal H33a?

Sinal de trânsito H33a – via manual

A 20 de abril de 2020 entrou em vigor a primeira grande revisão ao Regulamento de Sinalização do Trânsito (RST) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22 -A/98, de 1 de outubro. Este novo regulamento visou o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020.

O sinal H33a – via manual: indica uma via de portagem em que o pagamento é feito em numerário ou cartão de pagamento, manualmente com operador da concessionária.