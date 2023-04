Tenha atenção ao “novo” sinal de trânsito H42

Todos nós certamente sabemos os que são os tradiconais radares de velocidade instantânea. No entanto, agora, nas estradas portuguesas, há um novo tipo de radares. Saiba o que significa o sinal de trânsito H42.

Ao contrário dos radares fixos e móveis, os de velocidade média não indicam a velocidade instantânea dos veículos, mas antes calculam se os mesmos andaram mais depressa do que o permitido entre dois pontos de um determinado trajeto.

Seguindo o exemplo do ACP, imagine que vai numa estrada em que existe o limite de velocidade de 100km/h. Num determinado ponto, é registada a matrícula do seu veículo, assim como a hora de passagem. Mais à frente nesse mesmo trajeto, estará outro radar que faz exatamente o mesmo.

Com base na hora de entrada e saída do percurso (regra geral, estes radares estão instalados em troços sem entroncamentos ou saídas), é calculado o tempo que o veículo demorou a percorrê-lo, assim como a velocidade média. Se o condutor completou a distância entre as duas câmaras num tempo inferior ao mínimo estipulado, significa que não cumpriu o limite de velocidade (no exemplo, os 100 km/h). Desta forma, considera-se que circulou em excesso de velocidade.

Sinal de trânsito H42: Saiba onde vão estar

Os radares de velocidade média têm, nas estradas portuguesas, uma sinalética própria: o sinal de trânsito H42. Segundo informações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em Portugal existirão 10 os radares de velocidade média. A sua localização não é fixa, e pode ser alternada entre 20 localizações possíveis.

De acordo com as informações, este tipo de radar estará nas seguintes zonas: