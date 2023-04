Dedicada às mensagens, o WhatsApp tem procurado criar novas funcionalidades neste campo, nas suas apps. Estas têm garantido que as mensagens possam ser limitadas no tempo e assim proteger a informação. Agora, e no sentido oposto, estas podem finalmente ser guardadas, ainda que com todo o controlo do remetente.

Com as Mensagens temporárias, as conversas deixaram de ter de existir para sempre, podendo assim desaparecer no momento definido pelo remetente. Embora esta camada adicional de privacidade proteja as mensagens de serem vistas pelas pessoas erradas, às vezes existe informação que pode querer guardar.

Assim, surge agora no WhatsApp a funcionalidade "Guardar na conversa", que permite guardar textos que pode precisar mais tarde. Assume-se que se a mensagem foi enviada, a escolha é do utilizador sobre se as outras pessoas na conversa podem guardá-la para serem lidas depois.

Para que isto funcione, o remetente vai ser notificado quando alguém guardar uma mensagem e o remetente vai poder anular essa decisão de forma simple e rápida. Se a decisão deste é que a mensagem não pode ser guardada por outras pessoas, a decisão é final e definitiva.

Isso garante que mais ninguém vai poder guardar a mensagem e a mesma vai ser eliminada quando a duração definida na conversa expirar. Desta forma, existe um maior controlo sobre a proteção atribuída às mensagens que são partilhadas nas conversas no WhatsApp.

Essas mensagens que forem guardadas no WhatsApp vão estar assinaladas com um ícone bem visível do marcador para que possam ser identificadas na conversa. Vão estar organizadas por conversa e mantidas na pasta "Mensagens guardadas na conversa" desta aplicação.

O WhatsApp espera que os utilizadores gostem desta nova atualização e da flexibilidade de guardar as mensagens de que precisam. Esta nova funcionalidade vai ser implementada globalmente nas próximas semanas e assim chegar rapidamente a todos os utilizadores.