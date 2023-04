Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Bom dia meus caros

Desde já agradeço o vosso trabalho bem como o facto de oferecerem a possibilidade de podermos colocar as nossas questões.

Tenho um rádio no carro com bluetooth que está sempre emparelhado com o telemóvel. O que acontece é que ele ativa sempre o áudio multimédia, mesmo que não queira. Por exemplo, se for com o Waze ligado, basta aparecer um alerta no mapa para o telemóvel tocar e de imediato começa a música a tocar, seja do Spotify ou YouTube music.

Mesmo fechando as aplicações e inclusive forçando a pararem da aplicação, ele começa a tocar.

Se quiser mandar um áudio no WhatsApp, acontece o mesmo assim que toco no botão do microfone.

Alguma forma de bloquear isto?

Cordiais Cumprimentos,

Bruno C.