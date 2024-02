Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Que distribuição Linux me recomendam para testar numa pen USB?

Bom dia Eu só trabalho com windows, mas gostaria de começar a usar o linux em PC para ver se me ambiento e tentar compreender a sua potencialidade. Podem-me indicar link's de algumas versões de linux para arrancar através de USB? Com os melhores cumprimentos, Nélio Rosado

Resposta:

Nélio,

Esta questão é de simples reposta. A quase totalidade das distribuições Linux atualmente têm uma versão que pode ser usada diretamente de uma pen USB.

Assim, o que recomendamos é que navegue na nossa categoria Linux e veja as distribuições que lá estão apresentadas.

Para lhe facilitar um pouco mais o encontrar de uma distribuição Linux para testar, deixamos um dos nossos últimos artigos com uma compilação deste tipo de sistemas:

Veja qual lhe parece mais interessante e depois siga o processo simples de a gravar na pen USB e fazer o arranque da mesma.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual a melhor app para controlar as câmaras de vídeo-vigilância?

Boa tarde após pesquisa no vosso site e restante internet, mantenho a dúvida de qual ou quais App android, com eventual ambiente em browser ou windows, para video vigilancia com a maioria das camera wifi disponiveis no mercado. Será que me podem ajudar, até com um dos vossos artigos diários? Os melhores cumprimentos, Grato pelos vosso conteúdos Pedro C

Resposta:

Pedro,

Por norma este tipo de apps e de ambientes estão associados a um fabricante e não é normal poderem ser usados fora destas marcas. Assim, o mais lógico parece ser encontrar o seu fabricante e câmaras favoritas e validar que tem uma app e acesso via browser.

Desta forma, e ainda que limitado a um ambiente de um fabricante, consegue ter uma solução adaptada ao que pretende de forma nativa para a sua vídeo-vigilância.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo ter VoIP no meu número de telemóvel?

Olá Pplware, Terei que ir ao estrangeiro, fora da União Europeia e não havendo Roaming, as tarifas são muito elevadas por minuto e SMS. A solução seria configurar um serviço de VoIP no telemóvel, que fosse por App ou diretamente no meu Huawei P Smart 2021. O objetivo seria associar o meu número de telemóvel português a este serviço VoIP, para quando realizar chamadas, as pessoas verem o meu número. Penso que no passado (alguns anos atrás, conseguia associar o meu número fixo ao VoIP Buster e fazer chamadas como se fosse o número fixo). Receber, penso que já não seja possível, mas era incrível se assim fosse. Tarifários... O que fosse mais económico para ligar para Portugal, seja por mensalidade ou por carregamentos. Obrigado e continuação de bom trabalho, Diogo Costa

Resposta:

Diogo,

A solução que pede é quase impossível de fazer, pelo menos no nosso mercado. Os números estão associados aos operadores e não podem ser transferidos para serviços VoIP. Existem operadores que o fazem, mas nos telefones fixos e sempre associado ao seu router.

O que poderá fazer é subscrever um destes serviços VoIP e depois fazer o encaminhamento do seu número atual para este novo número VoIP. No seu smartphone teria apenas configurada a conta VoIP do serviço que contratar.

Assim, os únicos custos que teria era o das chamadas entre o seu smartphone e este serviço. Lembre-se que o seu smartphone teria de ficar em Portugal para os custos serem mínimo.

Ainda que esta possa ser uma solução, lembre-se que no país que visitar terá de ter um serviço de acesso à Internet para poder receber as chamadas VoIP. Por norma, o mais simples é comprar um cartão local e usar esse para acesso à Internet, o que traz mais custos.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo instalar o Microsoft PC Manager no Windows?

Boa tarde. Por que razão é que não encontro o botão de instalação do Microsoft PC manager. José Mendes

Resposta:

José,

Essa disponibilização está dependente da Microsoft e dos seus calendários de lançamento das apps. Atualmente a app está presente na loja de software da Microsoft e já acessível em vários mercados.

O link da loja de apps da Microsoft é o seguinte - Microsoft PC Manager

Quanto a Portugal, esta poderá em breve ser disponibilizada, mas como referimos, tudo depende apenas e só da vontade da Microsoft.

[Respondido por Pedro Simões]

