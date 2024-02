O potencial dobrável da Apple poderá não ser um iPhone

Os rumores sobre o dobrável da Apple têm-se intensificado e, com eles, cresce a curiosidade relativamente àquela que será a proposta da gigante tecnológica. Apesar de ter sido especulado que se trataria de um iPhone, é possível que o gadget seja, afinal, um tablet um ou laptop.

Em meados de 2023, os rumores sobre um potencial dobrável assinado pela Apple ganharam força e foram sendo reveladas suposições relativamente ao dispositivo, com muitos relatórios a afirmar que chegaria em 2026. Dos vários rumores, alguns apontavam que o gadget dobrável seria um iPhone.

Contudo, uma fonte da cadeia de fornecimento de Taiwan (via MacRumors) afirmou que a Apple tem trabalhado no dispositivo dobrável há cinco anos e que, na verdade, trata-se de um "dispositivo maior" como um tablet ou laptop, em vez do smartphone.

De facto, esta informação corrobora outra, que conhecemos há umas semanas, e dizia que os planos apontavam para um dispositivo de 7 a 8 polegadas, que poderia substituir o iPad Mini.

A mesma fonte esclarece, também, alguns rumores anteriores sobre a pausa na produção do dispositivo dobrável. Aparentemente, a Apple tem tido problemas para desenvolver um ecrã dobrável com a Samsung que atenda aos seus padrões de qualidade. Mais, afirma que a pausa no desenvolvimento e a decisão de alocar os engenheiros do Vision Pro para o projeto do dobrável são verdadeiras.

Finalmente, o relatório afirma que a empresa de Cupertino não suspendeu totalmente o trabalho em dobráveis, pois, aparentemente, mantém vários departamentos a lidar com linhas de produtos dobráveis separadas.

De ressalvar que outras fabricantes, como a Samsung, OnePlus e Google, já lançaram smartphones dobráveis. Além disso, em termos de tablets dobráveis, a Lenovo está à frente há alguns anos.

Apesar da questão da procura pelo ecrã ideal, há consumidores que poderão estar a questionar-se sobre outros potenciais motivos para esta demora.