Marca de elétricos Waymo faz recall a 444 carros autónomos devido a erro de software

São cada vez mais frequentes as notícias sobre marcas de carros que 'chamam' alguns dos seus veículos para atualizações devido a alguns problemas. Recentemente foi o caso da norte-americana Waymo que fez recall a 444 carros autónomos por causa de um erro no software.

Waymo chama 444 autónomos por erro de software

A Waymo, que pertence à Alphabet, dona da Google, fez recentemente um recall a 444 veículos autónomos depois da ocorrência de duas colisões que aconteceram no Arizona. Segundo a agência Reuters, este recall acontece então por causa de um erro de software, o qual pode resultar na previsão imprecisa do movimento de um veículo rebocado. Todos os veículos estão na posse da empresa e tiveram atualizações no mês passado.

Num documento apresentado nesta quinta-feira (15) pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA), no mês de dezembro um dos veículos autónomos da Waymo que se encontrava a funcionar em Phoenix, capital do Arizona, fez contacto com uma "pick-up que estava a ser rebocada para trás e num ângulo em relação ao veículo que o estava a rebocar".

As informações revelam que o veículo rebocador estava a "viajar em linha reta incorretamente na faixa intermédia partilhada e o veículo rebocado ocupava parcialmente a faixa imediatamente à direita da faixa central partilhada".

Por sua vez, o veículo autónomo da Waymo estava na mesma faixa de rodagem de uma parte do carro rebocado quando a frente do carro elétrico fez contacto com a pickup. É ainda referido que a situação aconteceu em velocidades relativamente baixas e a Waymo acrescentou que nenhuma das colisões resultou em feridos.

Como consequência, a empresa da Alphabet já reuniu por quatro vezes com a NHTSA, sendo que a primeiro reunião aconteceu a 15 de dezembro e a última decorreu na semana passada, indicando que "considerou cuidadosamente os pontos levantados pela NHTSA nessas reuniões". No entanto, a Waymo ainda não respondeu aos pedidos de comentários solicitados pela Reuters.

Curiosamente este recall foi anunciado dias depois de um grande grupo de pessoas ter vandalizado e incediado um carro autónomo da Waymo em São Francisco com fogo de artifício, marcando assim aquele que é considerado como o ataque mais destrutivo contra carros sem motorista nos EUA.