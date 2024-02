Carro autónomo da Waymo foi vandalizado e incendiado em São Francisco

A chegada dos carros autónomos às estradas tem ainda um caminho tortuoso a seguir para ser uma realidade. Ainda assim, há cidades no planeta que já abraçaram esta visão do futuro e permitem a sua circulação. Isto não significa que sejam aceites e casos complicados acontecem, como pode agora ser visto, com um carro autónomo da Waymo a ser vandalizado e incendiado em São Francisco.

Há algum tempo que a Waymo está nas ruas de São Francisco com os seus carros autónomos. Oferece a todos um serviço de táxi sem recorrer a qualquer motorista, usando tecnologia de ponta para garantir que estes carros cumprem o seu serviço sem qualquer problema.

A verdade é que ao longo do tempo, algumas situações caricatas foram acontecendo. Isto trouxe algum mal-estar e fricção entre os moradores de São Francisco e este serviço, que apesar de tudo não parecia ter problemas. Isso mudou na noite de sábado, com uma situação perigosa e que acabou por destruir completamente um carro da Waymo.

Waymo Vehicle surrounded and then graffiti’d, windows were broken, and firework lit on fire inside the vehicle which ultimately caught the entire vehicle on fire. #SFFD

Photos by Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 11, 2024

A situação terá começado de forma pacífica, com um Jaguar I-Pace elétrico operado pela Waymo a aguardar a dispersão da multidão associada ao Ano Novo Lunar. Durante esta espera, alguém "saltou na frente do carro" e partiu o vidro frontal. Pouco depois, outros aderiram: "pessoas com skates partiram vidros e outras riscaram o carro".

Dese momento em diante a situação escalou rapidamente, com a utilização de fogo de artifício. Inicialmente esta foi acesa pro baixo do carro da Waymo, mas depois foi colocada dentro do carro da Waymo, que rapidamente acabou por ficar em chamas de forma incontrolável.

O Corpo dos Bombeiros de São Francisco chegou ao local poucos minutos depois, com o carro Waymo em chamas. Ainda que apagassem o incêndio, o Jaguar I-Pace elétrico acabou por ficar destruído. A Waymo, entretanto, revelou que no momento do incidente não havia passageiros no veículo.

Esta situação é anormal e pode revelar algum desconforto por parte da população de São Francisco face aos carros da Waymo. A empresa tem o seu serviço presente em São Francisco e também em Phoenix. Atualmente está em testes públicos em Los Angeles a preparar o lançamento do seu serviço pago.