WhatsApp: Há novas funcionalidades de segurança importantes a serem preparadas

A grande preocupação no campo da segurança do WhatsApp parece estar sempre focada na transmissão das mensagens entre dispositivos. Isso vai, na verdade, muito para lá deste ponto e há provas de que até a parte física é um ponto que é melhorado. Isso é provado, com novas funcionalidades de segurança a serem preparadas, para bloquear conversas e torná-las privadas.

Ainda mais segurança para o WhatsApp

Não é novidade que o WhatsApp tem estado focado a melhorar a segurança que oferece aos utilizadores. São diversos os pontos já apresentados e que garantem que as conversas deste serviço permanecem protegidas e longe de olhares alheios e indesejados.

Uma das formas mais simples de garantir a segurança física é o bloqueio de conversas, que assim permanecem inacessíveis. Esta é uma opção extremamente útil, mas que tem um problema simples e que limita a sua utilização por parte dos utilizadores do serviço de mensagens.

Falamos da questão que os utilizadores de vários dispositivos encontram para ter as mesmas conversas bloqueadas e protegidas. Esta sincronização não existe, mas tudo parece ser mudado nos próximos tempos, graças a uma das melhorias que estão a ser preparadas.

Bloquear conversas em todos os dispositivos

Do que é revelado pelo já conhecido canal WABetaInfo, está em desenvolvimento uma nova capacidade para o WhatsApp e em particular para o bloqueio de conversas. Estas passam a ter este estado sincronizado por este serviço em todos os equipamentos onde a conta está configurada e a ser usada.

Assim, e de forma transparente e automática, qualquer bloqueio a uma conversa terá impacto nos restantes equipamentos do utilizador. O estado das conversas bloqueadas é transmitido e sincronizado, oferecendo assim esta segurança importante de forma automática.

Estamos ainda numa fase inicial desta novidade, que começa a ser desenvolvida e preparada. Em breve deverá ser passada para testes, atingindo depois um estado de lançamento global. Pode parecer uma novidade simples demais, mas que será importante para todos os que querem garantir a segurança e privacidade das suas conversas, seja em que dispositivo for.