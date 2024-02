Afinal o sudo da Microsoft funciona sem problemas no Windows 10 e no Windows 7

A Microsoft voltou a colocar o pé no acelerador e a criar novidades para o Windows 11. A última build do programa Insider mostra isso mesmo, com uma melhoria única que mudará este sistema. Pela primeira vez surgiu o sudo, que agora se sabe estar a funcionar sem problemas no Windows 10 e no Windows 7.

A chegada do sudo ao Windows tem estado envolvida em alguma confusão. Este novo comando de elevação de permissões, igual ao do Linux e do macOS chegou primeiro numa versão do server que nem devia ser pública. Curiosamente, depois disso já a Microsoft já veio revelar que não vai estar disponível para o Windows server.

Ainda que tenha sido apresentada oficialmente, com direito até a versão de testes e código open-source, parece estar limitado ao Windows 11. Pelo menos era assim que a Microsoft a anunciava esta sua novidade espcial para os utilizadores que queriam um maior controlo sobre o sistema.

Sudo for Windows from Windows 11 build 26052, works in Windows 7! pic.twitter.com/DohWZFODaJ — Bob Pony (@TheBobPony) February 9, 2024

Claro que a comunidade olhou rapidamente para este novo executável, procurando explorá-lo ao máximo e tentando obter ainda mais dele. A verdade é que rapidamente descobriram que pode ser usado em muitos mais cenários e, especialmente, em muitos mais sistemas operativos.

Do que é descrito, o sudo da Microsoft está já a ser usado no Windows 10 e no Windows 7. Assim, mostra que é verdadeiramente universal e que as supostas limitações da Microsoft aparentemente não existem. Quem quiser, pode rapidamente usar esta novidade no seu PC.

How to Install Sudo for Windows:

Copy sudo.exe to %windir%\System32

Open Command Prompt as Administrator

Run these 2 commands:

sudo config --enable enable

sudo config --enable forceNewWindow

Enjoy



Download link: https://t.co/Naqm6K2Chq — Bob Pony (@TheBobPony) February 9, 2024

A receita para usar esta nova funcionalidade da Microsoft parece ser muito simples. Bastará copiar o executável do sudo para a pasta System32 do Windows. Depois disso basta correr um comando de configuração e fica pronto a ser usado. Atenção que este não pode ser ativado ou desativado nas configurações.

Ainda não existe uma declaração da Microsoft sobre esta descoberta, mas mostra que provavelmente será trazida para o Windows 10. Este tem sido uma postura normal da empresa, ainda que este sistema tenha os dias contados. Quanto ao Windows 7, parece ser apenas uma questão de prova de conceito, visto que este já está terminado e abandonado.