E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo smartphone HONOR Magic6 Lite, do novo SUV Hyundai Casper, da Scooter Elétrica Acer Predator, e muito mais.

A IA está a chegar aos smartphones a um ritmo elevado e a OnePlus não quer perder este caminho nos seus equipamentos. Para isso, a marca resolveu agora lançar uma atualização e trazer para os seus smartphones novas capacidades, dando ao ColorOS acesso à IA e a tudo o que esta oferece.

A VonMercier, empresa de elétricos, pretende quebrar o comum com a sua recente criação - o hovercraft Arosa EV. O objetivo do Arosa EV não é ser o típico hovercraft - em vez disso, a empresa espera ser o "James Bond dos mares", combinando o hipercarro de motor central com a versatilidade de um veículo marítimo.

A Honor tem apostado em várias áreas no mercado dos smartphones e o novo HONOR Magic6 Lite é a prova disso. Este smartphone quer definir novos padrões de referência na indústria com uma qualidade de ecrã inigualável, capacidades fotográficas excecionais e um desempenho de bateria melhorado.

O mercado automóvel irá, neste ano de 2024, oferecer a maior oferta no que toca a veículos elétricos. As marcas têm preparados lançamentos para vários segmentos e para diferentes tamanhos de carteiras. Este Hyundai Casper, será para a sua?

Nenhuma estrela morre calmamente. Mesmo a mais pacífica das mortes estelares envolve terramotos, erupções e o derramamento de enormes quantidades de massa no espaço circundante. Este será o destino final do nosso Sol, que se transformará numa gigante vermelha que se poderá estender até Marte, antes de o seu material exterior se libertar e o seu núcleo colapsar numa anã branca ultradensa. Agora o James Webb descobriu algo curioso!

A Renault acabou de revelar o nome do seu novo SUV familiar compacto do segmento C. A proposta vai ser revelada, em breve, na primavera deste ano.

O tempo é de cortar amarras com ideias e conceitos do passado. A engenharia quer-se arrojada na procura de novas fontes de energia. É importante conhecer a forma de a gerar, captar, transportar e armazenar. Um exemplo é o mostro marinho mecânico que tem semelhanças com um caranguejo e gera energia a partir das ondas do mar. Conheça o Blue X e o Projeto RSP.

A NASA lançou com sucesso o satélite PACE, que possui instrumentos projetados para medir dados importantes sobre o aquecimento global.

A Acer é uma das marcas mais conhecidas no setor tecnológico, especialmente no mercado dos computadores portáteis. Mas agora, a sua subsidiária Predator, ligada sobretudo ao segmento dos jogos, lançou uma e-scooter de alto desempenho no valor de 1299 euros. Vamos conhecer melhor a Acer Predator Extreme PES017.

Sabemos que a NASA quer chegar à Lua; não é segredo e os planos têm sido partilhados. Contudo, a forma como os astronautas vão (sobre)viver por lá já não é tão clara. Ora, relativamente a uma das questões preponderantes - a supressão das necessidades energéticas -, sabe-se que a agência norte-americana está mais perto de colocar, no nosso satélite natural, um reator nuclear.

Com o avanço a galope da evolução tecnológica, a indústria tem que ter em mãos todas as ferramentas mais inovadoras para dar resposta aos equipamentos das próximas gerações. Desta forma, a holandesa ASML já está a trabalhar na sua nova máquina de chips "High NA EUV" no valor de 350 milhões de dólares.