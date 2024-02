Nova grande máquina de chips “High NA EUV” da ASML custa cerca de 350 milhões de dólares

Com o avanço a galope da evolução tecnológica, a indústria tem que ter em mãos todas as ferramentas mais inovadoras para dar resposta aos equipamentos das próximas gerações. Desta forma, a holandesa ASML já está a trabalhar na sua nova máquina de chips "High NA EUV" no valor de 350 milhões de dólares.

Máquina "High NA EUV" da ASML custará 350 milhões de dólares

Atualmente a ASML é a maior fabricante de máquinas de litografia para dar vida aos chips tecnológicos, especialmente dos mais avançados. A marca holandesa é muito cobiçada pela indístria, embora a China esteja barrada do acesso a alguns scanners mais inovadores devido às restrições impostas pelos Estados Unidos.

E de acordo com as notícias recentes, a ASML disse nesta sexta-feira (9) que já está a preparar a produção da sua nova máquina "High NA EUV" de 350 milhões de dólares. Este equipamento terá o tamanho de um autocarro de dois andares e espera-se que seja fundamental para que a empresa holandesa mantenha a sua liderança num mercado que já vale mais de 125 mil milhões de dólares, ao mesmo tempo que contribui significativamente para a evolução no desenvolvimento e produção de chips.

A máquina foi exposta pela primeira vez nesta sexta-feira na sede da ASML e é direcionada para a Intel e outras fabricantes dedicados à última geração de semicondutores.

A empresa disse que espera enviar alguns exemplares desta máquina já durante este ano de 2024, mas reconhece que ainda há muito trabalho a fazer, ao nível da personalização e instalação. De acordo com a porta-voz da ASML, Monique Mols, "continuamos a projetar e desenvolver e há muito trabalho a ser feito para a calibrar e garantir que se encaixa no sistema de fabrico".

No entanto, embora estas máquinas avançadas sejam cruciais para o fabrico de chips mais avançados, será importante saber se a maioria das fabricantes está preparada para investir em equipamentos de custo elevado numa altura de crise marcada por vários despedimentos, especialmente no setor tecnológico.