Qual a diferença entre o PowerShell e o Terminal do Windows?

Se estiver a utilizar o Windows 11 ou o Windows 10, encontrará o PowerShell e o Terminal do Windows pré-instalados. Ambos são interfaces de linha de comandos que permitem introduzir comandos de texto para executar várias tarefas. Mas o que os torna diferentes?

O PowerShell é uma melhoria à linha de comandos

A Microsoft introduziu o PowerShell em 2006 para levar o que as pessoas podiam fazer na linha de comandos para o próximo nível. Uma vez que a Microsoft criou o PowerShell com base em .NET, pode utilizar linguagens .NET com comandos baseados em texto para interagir com o seu sistema operativo.

A linguagem mais popular para o PowerShell é o C#, permitindo-lhe desbloquear as funcionalidades avançadas da ferramenta e aumentar a sua produtividade.

Para além dos comandos padrão, o PowerShell tem mais de 200 cmdlets, um tipo especial de classe C# que a Microsoft define como "comandos ligeiros". O número pode variar consoante os módulos instalados no seu sistema. Quando o PowerShell os executa, eles retornam um objeto .NET que pode ser manipulado.

Isto, por exemplo, permite-lhe não só interagir com programas no seu computador que são alimentados por .NET Core, mas também processar o seu input (sem necessidade de qualquer código complicado).

Além disso, embora o PowerShell possa executar arquivos da mesma forma que o CMD, ele também permite uma maior automatização, permitindo que agende tarefas para economizar tempo. Desta forma, pode planear melhor as suas ações.

A Microsoft introduziu o Windows Terminal como um emulador de terminal em 2019 (durante a era do Windows 10). Nesse contexto, ele pode emular o comportamento e a funcionalidade dos shells de linha de comandos, incluindo o CMD e o PowerShell.

A aplicação é mais notável por trazer uma ferramenta de linha de comandos para o Windows que a comunidade há muito inveja do Linux: BASH (Bourne Again SHell).

Para executar o BASH e outros shells do Linux, incluindo o ZSH, o FISH e o Ksh (KornShell) no Terminal do Windows, primeiro terá de ativar o Windows Subsystems for Linux (WSL). Também pode executar o Azure Cloud Shell no Terminal do Windows, o que lhe permite gerir os seus recursos do Azure a partir do Terminal do Windows.

Interface de utilizador e personalização

Uma das funcionalidades mais notáveis do Terminal do Windows é a mudança para uma interface moderna com separadores que lhe permite executar várias tarefas de linha de comandos lado a lado. Por exemplo, pode ter várias instâncias da linha de comandos a ser executadas simultaneamente enquanto usa o PowerShell, o BASH ou o Azure. Isso é algo que o PowerShell não pode fazer.

A interface de utilizador do PowerShell e do Terminal do Windows é personalizável. No PowerShell, em menor grau, é possível personalizar através da alteração de tipos de letra, cores de letra e prompts. É possível personalizar o Terminal do Windows de várias maneiras, inclusive ajustando as configurações de perfil inicial, esquemas de cores, interações e opções de renderização.

Observe que também é possível personalizar o PowerShell usando os esquemas de cores predefinidos no Terminal do Windows.

Suporte a Unicode e UTF

No Terminal do Windows, pode usar emojis e caracteres de outros idiomas, graças ao seu suporte a Unicode e UTF. Quando junta isto ao seu novo motor de renderização de texto GPU acelerado, pode apresentar caracteres incomuns sem problemas. Por exemplo, pode copiar um emoji de um site e colá-lo no Terminal do Windows, e ele será apresentado corretamente.

O PowerShell também tem suporte a Unicode e UTF, mas pode ter problemas com questões de codificação, como bugs e limitações com caracteres específicos. Isso é especialmente verdade em relação a caracteres de outros idiomas e emojis. O Terminal do Windows oferece uma experiência muito melhor nesse sentido.

Suporte da comunidade ao PowerShell e ao Terminal do Windows

O Terminal do Windows e o PowerShell são projetos de código aberto com comunidades ativas que participam no seu desenvolvimento. Ambas as comunidades são apaixonadas pelos projetos e apoiam continuamente as suas aplicações, melhoram o seu desempenho e adicionam mais funcionalidades. Existe também uma vasta documentação disponível para o Windows Terminal e o PowerShell, pelo que não faltarão fóruns, tutoriais e guias para o ajudar a utilizá-los eficazmente.

Em caso de dúvida, opte pelo Terminal do Windows

O PowerShell ajuda a trazer o poder do .NET para a linha de comandos, enquanto o Terminal do Windows emula várias shells, incluindo as do Linux, no seu computador Windows. Além disso, o Terminal tem mais opções de personalização e melhor suporte a Unicode/UTF do que o PowerShell.

Embora cada uma dessas ferramentas seja poderosa por si só, não há necessidade de abrir o PowerShell com o Terminal do Windows, pois este segundo pode emular o ambiente do Shell da mesma forma.

Resumindo:

O PowerShell e o Terminal do Windows são interfaces de linha de comandos que permitem gerir o Windows com comandos de texto.

O Terminal do Windows é um emulador de terminal que pode emular o comportamento e a funcionalidade de shells de linha de comandos, incluindo o CMD e o PowerShell.

O Terminal do Windows tem uma interface moderna com separadores que oferece várias opções de personalização com tipos de letra, esquemas de cores e opções de renderização.

