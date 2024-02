Conheça o Arosa da VonMercier: um hovercraft que parece um Roadster

A VonMercier, empresa de elétricos, pretende quebrar o comum com a sua recente criação - o hovercraft Arosa EV. O objetivo do Arosa EV não é ser o típico hovercraft - em vez disso, a empresa espera ser o "James Bond dos mares", combinando o hipercarro de motor central com a versatilidade de um veículo marítimo.

Os hovercrafts tradicionais são funcionais, mas, de acordo com VonMercier, não são exatamente um ponto de viragem. A empresa incorpora orgulhosamente princípios de design dos setores automóvel, aeroespacial e marítimo.

Tal como é salientado no seu website, a estrutura é moldada em fibra de carbono de última geração. Os decks de madeira personalizáveis também proporcionam uma estética acolhedora e uma tração prática, especificamente concebida para ambientes marítimos.

Vários vídeos mostram o hovercraft a deslizar sem esforço sobre a água, a relva e até a neve. Embora legalmente classificado como um barco, esta máquina une as fronteiras entre a terra e o mar.

Apesar das suas demonstrações a ritmo lento, o VonMercier apresenta uma velocidade de 32 km/h, com um "limite de velocidade aerodinâmica" de 80 km/h - um feito alcançado graças à impressionante potência de 240 cavalos gerada por três motores.

Com opções de 18 ou 36 kWh de potência da bateria, o Arosa promete uma autonomia máxima de até 40 ou 80 quilómetros por carga, respetivamente. Além do carregamento ser fácil graças à compatibilidade com as estações de carregamento de automóveis elétricos convencionais, parece não haver necessidade de procurar uma doca - o Arosa pode subir sozinho uma rampa para barcos.

O Arosa EV pode ser uma situação de "esperar para ver"

A VonMercier está atualmente a aceitar depósitos de 1000 dólares para o Arosa 2024, com uma entrega prometida dentro de quatro meses. No entanto, o compromisso é fundamental, uma vez que o depósito só é reembolsável durante 30 dias. E para aqueles com um sentido de aventura e bolsos fundos, o Arosa começa nos 200 mil dólares, subindo para 249 mil dólares para a versão totalmente carregada.

O preço elevado e a natureza pouco convencional deste hovercraft elétrico podem deixar os potenciais compradores em dúvida. Contudo, devemos observar atentamente esta fusão futurista de carros desportivos e hovercraft.

