VinFast é agora a quarta fabricante automóvel mais valiosa do mundo

O novo paradigma dos veículos elétricos está a mudar o panorama tradicional. Os poderosos grupos de marcas automóveis que noutros tempos lideravam o mercado, começam a ver o mercado asiático a tomar a dianteira. Não se admire se em breve o seu carro "de sonho" for um VinFast!

Antes de tudo o resto, quem é a VinFast?

Estamos a falar de uma empresa do Vietname fundada em 2017 pelo grupo Vingroup. A VinFast projetou os seus modelos de automóveis com a ajuda de grandes nomes e marcas, entre eles a Pininfarina ou a BMW.

A empresa tinha como principal objetivo o desenvolvimento e fabrico de motos e carros elétricos, mas depressa deu o salto após vários acordos com grandes nomes do mercado automóvel e tecnológico.

Em 2018, depois de ter contratado parceiros europeus de design, engenharia e tecnologia de produção, apresentou os dois primeiros veículos, no salão do automóvel de Paris no outono desse ano. As estrelas da empresa no show automóvel foram os térmicos LUX SA2.0 e o LUX A2.0, projetados por Pininfarina.

Posteriormente, a marca estabeleceu acordos com empresas como a Chevrolet para a construção no Vietname de um carro pequeno global totalmente novo, elétrico, licenciado pela GM para ser vendido sob o nome VinFast.

Além disso, a empresa também assinou contratos com a Siemens Vietname, para o fornecimento de tecnologia e componentes dedicados ao fabrico de autocarros elétricos nos países do Sudeste Asiático.

Marca está atrás apenas de marcas como Tesla, Toyota e BYD

Já este mês, a startup vietnamita de VE entrou na bolsa de valores através da fusão com uma empresa de angariação de capitais para investimento.

Agora, após a venda inicial das ações por cerca de 13 dólares (12 euros), a avaliação da empresa disparou para mais de 85 mil milhões de dólares (78 mil milhões de euros), com o preço das ações a subir mais de 270%.

Segundo informações, após a venda, a VinFast é agora o quarto fabricante de automóveis mais valioso do mundo, atrás da Tesla, da Toyota e do fabricante de automóveis chinês BYD.

De facto, a empresa vale agora mais do que o valor de mercado da Ford e da GM em conjunto.

A mesma fonte avança que o elevado preço das ações pode ser temporário. De acordo com o site, 99% da empresa continua fechada sob o controlo de Pham Nhat Vuong, o homem mais rico do Vietname e fundador da VinFast. Isto deixou "um pequeno número de ações disponíveis para negociação".

Mais uma marca de carros elétricos que tem o "sonho americano" no pensamento e a Europa no olhar.