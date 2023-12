Prepare a carteira! Fatura da eletricidade vai subir…

O ano de 2024 está quase a chegar e com ele devem chegar algumas subidas que pesarão certamente na carteira. O preço da eletricidade vai aumentar já em janeiro, no mercado regulado. Saiba já de quanto será o aumento na fatura.

Preço da eletricidade vai aumentar em 3,7% em janeiro...

Os preços da eletricidade, no mercado regulado, vão subir já no próximo ano e esta subida terá impacto imediato nas faturas de quase 950 mil consumidores. De acordo com as informações da SIC, o preço da eletricidade vai aumentar em 3,7% em janeiro, face a dezembro.

Pedro Silva, da DECO Proteste refere que...

Tudo está ligado à crise energética que ocorreu nestes dois anos. Temos esta má notícia para quem está no [mercado] regulado, o aumento na fatura será entre um a três euros por mês

No que diz respeito ao mercado liberalizado ainda não se sabe muito bem o que irá acontecer...

Os consumidores têm de estar atentos porque é um mercado complexo e as comunicações não são as melhores. Os comercializadores anunciam reduções no preço na energia, esquecendo-se das tarifas de acesso e é a partir desta componente que os preços podem aumentar

Para a DECO Proteste o mercado regulado não é atualmente a melhor opção para a carteira dos portugueses. O mercado liberalizado tem tarifas mais vantajosas.