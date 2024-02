Symbioz: o novo SUV familiar compacto que reforça a ofensiva da Renault no segmento C

A Renault acabou de revelar o nome do seu novo SUV familiar compacto do segmento C. A proposta vai ser revelada, em breve, na primavera deste ano.

A Renault tem apresentado propostas arrojadas, trazendo para o mercado modelos híbridos que preenchem as medidas dos consumidores. Agora, revelou o nome do seu novo SUV familiar compacto do segmento C, que se junta a uma diversificada e complementar gama de automóveis concebidos para responder a todas as necessidades dos clientes.

Com uma designação que reflete a nova linguagem de design da Renault, o denominado Symbioz combina o prazer de condução com o espaço a bordo e a eficiência energética do motor E-Tech full hybrid 145.

Em comunicado, a Renault partilhou que Symbioz assemelha-se à expressão francesa "symbiose", derivada do grego antigo "symbiosis", que significa "viver em conjunto", um valor profundamente enraizado no ADN da Renault, com o slogan "automóveis para viver".

Esta é uma palavra semelhante em muitas línguas: "simbiose" em português, "symbiosis" em inglês ou "simbiosi" em italiano, o que torna o nome Symbioz fácil de compreender por um público mais vasto.

Para este novo automóvel familiar compacto, queríamos um nome com significado humano, que exprimisse a ligação estreita entre uma família e o seu automóvel. O nome Symbioz ilustra perfeitamente a vida com o nosso automóvel, um lugar onde os passageiros são um só com o seu automóvel e o ambiente.

Explicou Sylvia Dos Santos, responsável pela estratégia de designações, Divisão de Marketing da Renault.

Symbioz e o ADN dos "automóveis para viver" da Renault

O Symbioz apresenta o novo design da marca. Com apenas 4,41 m de comprimento, este SUV é o híbrido mais compacto da gama da Renault no segmento C. O seu interior foi concebido para satisfazer toda a família, com um espaço e uma capacidade de carga generosos.

O Symbioz oferece o melhor da tecnologia Renault, nomeadamente:

Nova geração de tetos panorâmicos de vidro Solarbay, baseados na tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal – Cristal Líquido Disperso em Polímero), que se tornam opacos, automaticamente, evitando o recurso a uma cortina;

O motor E-Tech full hybrid de 145 cv num automóvel de peso reduzido (menos de 1500 kg) para assegurar um maior prazer de condução e um menor consumo de combustível.

A Renault mantém a ofensiva no segmento C

A Renault está conectada aos seus clientes e empenhada em satisfazer as suas necessidades, sejam eles particulares ou profissionais. Para isso, a marca lançou, na Europa, uma diversificada e complementar gama de automóveis no segmento C que inclui modelos elétricos e híbridos:

E-Tech 100% Elétrico: Megane, alta tecnologia em formato compacto - 4.20m Scenic, um novo familiar elétrico que redefine os padrões - 4.47m