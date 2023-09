Gerador a gasóleo “alimenta” apresentação de um carro elétrico

A transição energética é uma realidade, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Apesar de hoje já ser possível ter um ecossistema totalmente verde em muitos cenários, por vezes ainda se encontram fontes de energia "poluentes". Recentemente, na apresentação de um carro elétrico, foi usado um gerador a gasóleo para "alimentar" a apresentação.

Uma publicação nas redes sociais revela que uma marca automóvel recorreu a um “gerador a gasóleo” para “alimentar o stand” da marca durante a realização de um evento.

Na rede social X (antigo twitter) as críticas não tardaram a aparecer. Mas será verdade que, tal como refere o “post” citado, o dispositivo a gasóleo foi mesmo usado para “alimentar” esse stand?

Segundo informação da marca ao Polígrafo da Sapo, a "marca elucida que houve, de facto, o “uso temporário de um gerador” por na terça-feira, dia 19 de setembro. Algo que aconteceu durante um “evento especial” no âmbito da iniciativa Volvo Pop-Up Studio - a decorrer “de 12 a 24 de setembro, no Porto e Lisboa”.

Lê-se no site oficial da marca que o evento de apresentação nacional do novo Volvo EX30 100% Elétrico aconteceu no Porto e Lisboa. Segundo a informação avançada ao Polígrafo, o “Volvo Pop-Up Studio conta com um módulo equipado com painéis solares no topo”, que “ajuda a alimentar o evento”.

O evento de 19 de setembro em Lisboa “envolveu logística adicional”, pelo que “foi necessário usar um gerador durante sete horas” para reforçar “a capacidade elétrica disponível”. No total, foram consumidos “oito litros de gasóleo” durante esse período, assegura a mesma fonte, revela a marca.