Bancos estão a bloquear contas de clientes! Saiba porquê…

É uma das notícias que marca o dia de hoje. Segundo informações, há bancos que estão a bloquear as contas bancárias de clientes. O Banco de Portugal já recebeu mais de 200 reclamações só entre janeiro e julho de 2023. Mas o que se passa?

Com o objetivo de combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, uma lei criada em 2017 estabelece que a atualização periódica de dados dos clientes bancários deve acontecer, no máximo, a cada cinco anos. Na prática, os bancos estão a bloquear contas bancárias de clientes por falta de atualização de dados.

Com as contas bloqueadas deixa de ser possível realizar levantamentos de dinheiro em terminais Multibanco, pagamentos de contas e outras operações, ou seja, deixa de ser possível realizar qualquer operação com a conta.

De referir ainda que uma conta bloqueada não permite acrescentar ou retirar titulares da conta.

Se estiver nesta situação, o que deverá fazer é deslocar-se ao seu banco e proceder à atualização dos dados necessários. Normalmente a solicitação para atualização de dados é feita por via digital, mas atenção, verifique sempre se está perante uma mensagem do banco ou algum esquema de phishing.

Ainda relativamente aos dados a atualizar, são normalmente a morada, número de telefone e endereço de email. Em algumas situações devem também ser fornecidos comprovativos de salários e pensões a domiciliar na conta bancária.

Segundo informações do Banco de Portugal, divulgadas pelo Jornal Público, este tipo de situações já deu origem a 271 queixas de clientes bancários.