Microsoft renovou o Copilot em todas as suas plataformas e traz assim mais ao utilizador

Foi há um ano que a Microsoft revelou os seus planos ambiciosos para um novo mecanismo de pesquisa para o Bing, baseado em IA. Esta foi uma das maiores mudanças neste ramo e da ferramenta da Microsoft, que agora recebe mais uma mudança em todas as suas plataformas. Esta interface foi mudada e agora o Copilot oferece ainda mais aos utilizadores.

A adoção da IA pela Microsoft foi uma jogada de mestre da empresa. A decisão de trazer este mecanismo para as pesquisas abriu a porta a um acesso simples a estas tecnologias. Claro que a isso soma-se tudo o que de positivo esta pode trazer para os utilizadores das plataformas.

Com o tempo esta integração aumentou e chegou a novas áreas. Para além do Bing, o Copilot chegou também ao próprio Windows 11 e promete tornar-se um auxiliar essencial e único. Há também as apps dedicadas ao Android e ao iOS, que trazem para os dispositivos móveis o acesso direto à IA.

Agora, a Microsoft resolveu renovar o Copilot e dar-lhe uma nova imagem e uma usabilidade mais direta para os utilizadores. A Microsoft chama o novo redesenho de “mais limpo” e “mais elegante”. No centro do novo visual está um carrossel de sugestões sobre o que você pode fazer com a IA, com alguns exemplos que vimos.

Criar uma imagem para a sua equipa de futebol apresentando um animal usando um capacete de futebol

Desenvolva um menu exclusivo centrado em abacates para servir na sua festa

Crie a imagem de uma ilha de cozinha conceitual com madeira escura e uma bancada branca

Gere ideias para novos produtos malucos que podem ser populares em 2025

O carrossel é carregado com novas ideias cada vez que usa a app e fica diretamente acima dos prompts de entrada de texto, voz e imagem. Uma barra lateral também traz as novas experiências dedicadas “Designer”, “Planejador de férias”, “Assistente de culinária” e “Instrutor de fitness”. Também existe a opção de assinar o Copilot Pro, bem como ativar o GPT-4 para aumentar a criatividade nos resultados.

O novo design elimina também as ligações restantes com o Bing. Agora parece um novo produto da Microsoft, em vez de um aspinoff do Bing. Na publicação que fez a anunciar a mudança, a Microsoft acrescentou que que “mais de 5 bilhões de chats e 5 bilhões de imagens criadas até o momento” com o Copilot.