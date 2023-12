Ainda que muitos optem ainda pelo Windows 10, a Microsoft não abranda nas novidades e nas atualizações do Windows 11. Esta versão deverá em breve ser o padrão e por isso precisa de ser aprimorada. Nesse sentido, surgem agora informações de que a próxima grande atualização do Windows 11 pode chegar já dentro de poucos dias.

Ainda que desenvolva de forma constantes as novidades do Windows 11, a Microsoft agrupa a maioria destas correções e melhorias numa única atualização. Esta garante aos utilizadores que de uma única instalação surgem muitas novas funcionalidades.

Com a última destas a ter chegado em finais de outubro deste ano, surge agora a informação sobre a próxima grande atualização do Windows 11. Esta deverá chegar já dentro de pouco tempo, sendo esperada em fevereiro de 2024.

A atualização Moment 5 não deverá seguir a mesma linha do que aconteceu no passado. Ao contrário da última atualização 23H2 e de algumas das atualizações anteriores do "Moment", o próximo lançamento de recursos para o Windows 11 não trará muitos recursos novos ou mudanças inovadoras.

Ainda assim, os utilizadores podem esperar algumas pequenas adições, melhorias e alterações para tornar o sistema operativo compatível com a Lei de Mercados Digitais. A atualização "Moment 5" do Windows 11 apresentará melhorias nos widgets, como a opção há muito prometida de ocultar o feed de notícias.

Haverá também melhorias de acessibilidade e partilha, novos recursos para a integração do Windows 365 e atualizações para apps do sistema: um contador de caracteres para o Bloco de Notas, uma nova secção para a Microsoft Store, etc. Quem estiver na União Europeia, o "Moment 5" permitirá desinstalar o Microsoft Edge com apenas alguns cliques.

A grande maioria destas novidades foram já vistas no programa Insider e estão a ser testadas por todos o que estão neste programa. Importa destacar que esta não é uma informação oficial e que requer ainda uma confirmação da Microsoft. Ainda assim, e caso chegue em fevereiro, será uma boa notícia para todos.