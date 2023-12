A Google está a mudar os smartphones com o Android 14 e a Microsoft parece ir aproveitar isso para o Windows 11. Com a possibilidade de transformar o smartphone Android numa webcam, surgem agora ideias para trazer essa novidade para o Microsoft Phone Link no Windows 11.

O Android 14 será a webcam no Windows 11

Apesar de ter os trabalhos já a um bom ritmo, a possibilidade de usar o Android 14 como uma webcam externa ainda não funciona como pretendido. É ainda algo que deverá surgir nos próximos meses, provavelmente numa próxima atualização do Android 14, ainda sem uma data prevista para ser lançada.

Ainda assim, e porque a presença desta capacidade já pode ser detetada no Android, surgem agora as primeiras provas de uma mudança que pode estar a surgir. A Microsoft quer aproveitar esta novidade e assim tirar proveito dela diretamente para o Windows 11.

A análise do código da app Microsoft Phone Link veio revelar entradas que em breve podem ser usadas, para dar ao Windows 11 uma nova webcam. Esta vai ser aproveitada diretamente do Android 14 e será integrada de forma natural, como acontece agora com outras opções.

A Microsoft aproveta as novidades da Google

Estas flags mostram que a ligação desta câmara externa será feita por esta app, que hoje já permite ver notificações, aceder a fotografias ou aceder e enviar mensagens. Há ainda a possibilidade de fazer e receber chamadas e, com alguns fabricantes, abrir apps diretamente no Windows.

Strings encontradas <string name="camera_activity_button_effects">Effects</string> <string name="camera_activity_button_select_effects">Select effects</string> <string name="camera_activity_no_filter">No Filter</string> <string name="camera_effect_auto_framing">Auto-framing</string> <string name="camera_effect_automatic">Automatic</string> <string name="camera_effect_blur">Blur</string> <string name="camera_effect_face_retouch">Face Retouch</string> <string name="camera_effect_hdr">HDR</string> <string name="camera_effect_night">Night</string> <string name="camera_effect_soft_focus">Soft Focus</string> <string name="camera_effect_stabilization">Stabilization</string>

Certamente que a Microsoft irá também garantir alguns pormenores para obter o máximo desta integração. Assim, deverá ter uma definição acima dos 720p e também não deverá funcionar caso o smartphone com Android 14 esteja demasiado quente.

Espera-se que esta novidade surja em breve e que dê ao Windows 11 mais uma integração única com o Android 14. A Microsoft continua a apostar neste campo e a trazer cada vez mais novidades importantes para estes sistemas.