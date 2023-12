E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta da chegada oficial da Tesla Cybertruck, experimentámos o smart #1, analisámos a Longer Laser B1 20W, e muito mais.

Para os mais aficionados pelo mundo dos computadores, os modelos dedicados aos jogos são sempre uma escolha certa quando se procura um bom desempenho gráfico e de processamento. E agora chegou o Tuxedo Sirius 16 que é o primeiro computador portátil gaming com hardware da AMD e baseado no sistema operativo Linux.

A solução ambientalmente sustentável para o transporte pesado não é unânime. Contudo, os testes vão sendo feitos e as conclusões sendo tiradas. A Alemanha, por exemplo, encontrou uma alternativa que permite recarregar um camião elétrico no mesmo tempo de abastecer um modelo a diesel.

Este sistema de dessalinização flutuante trata a água para 1500 pessoas por dia e, para isso, não precisa de eletricidade; bastam-lhe as ondas do mar.

As marcas automóveis chinesas apostam cada vez mais nos carros elétricos e a Europa é um dos melhores mercados. São já muitas e a Great Wall Motor é a mais recente a querer alargar a sua presença no velho continente. Sim, Portugal já está na mira.

A China tem trabalhado naquilo a que chamou manto da invisibilidade. Agora, o impressionante material foi apresentado por académicos e a surpresa dos espetadores foi clara.

A Virgin Atlantic cruzou o Atlântico, de Heathrow até Nova Iorque, com um avião alimentado, exclusivamente, por combustível de aviação 100% sustentável (SAF - sustainable aviation fuel), composto principalmente por óleo de cozinha usado e produtos vegetais.

Uma startup sediada no Reino Unido mostrou uma tecnologia inovadora que, recorrendo a um reator de fusão nuclear, poderá transformar o panorama do diagnóstico e tratamento do cancro.

O mercado das máquinas de gravação e corte a laser continua a mexer a passos largos, onde assistimos frequentemente ao lançamento de novos modelos. A tecnologia vai evoluindo e o acesso a melhor qualidade é cada vez mais barato. Desta vez tivemos a oportunidade de experimentar um modelo de gama alta da Longer, a Longer Laser B1 20W. Veja a nossa análise e saiba o que esperar deste modelo, ainda disponível em promoção Black Friday.

Ame-se ou odeie-se, a Tesla Cybertruck é a maior estreia de um veículo elétrico de 2023 - e de alguma forma também a mais misteriosa. Aliás, o novo site da empresa que descreve este veículo mostra, pela primeira vez, um interesse requintado na promoção e apresentação de um veículo que, como Elon Musk disse no final do evento, irá trazer o futuro para as estradas do presente. Barato não será, deverá rondar os 70 mil euros; a mais barata!

O smart #1, novo SUV de cinco lugares 100% elétrico que está em lançamento em Portugal, comprovou a autonomia estimada numa corrida de consumos. O modelo anuncia 440 km de autonomia e os consumos registados permitiriam cumprir 432 km para cálculos de capacidade útil da bateria (62 kWh) e quase 460 para capacidade total da bateria (66 kWh).

"Nós voamos, partimos coisas e voamos de novo". Este é o lema que Elon Musk impôs à SpaceX - e a razão pela qual o desenvolvimento da Starship está a ser mais acelerado e explosivo do que o do SLS, o outro foguetão americano envolvido no regresso à Lua. O magnata confirmou a Starship V2.

Com um historial único no mundo automóvel, a Renault tem apostado agora na mudança e na eletrificação das suas propostas. Quer estar na linha da frente neste campo e sabe bem como o deverá fazer. Uma das opções que tomou foi basear-se nos seus carros mais clássicos. Assim, vamos ter em breve o Renault 5 E-Tech, que a marca mostrou agora em mais detalhe.