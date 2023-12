Com um historial único no mundo automóvel, a Renault tem apostado agora na mudança e na eletrificação das suas propostas. Quer estar na linha da frente neste campo e sabe bem como o deverá fazer. Uma das opções que tomou foi basear-se nos seus carros mais clássicos. Assim, vamos ter em breve o Renault 5 E-Tech, que a marca mostrou agora em mais detalhe.

Conheça em detalhe o Renault 5 E-Tech

Não é uma novidade que a Renault prepara o regresso de um dos seus carros mais icónicos. O Renault 5 esteve no mercado por muitos anos e foi para muitos o carro que usaram no dia a dia, com todas as suas particularidades e pormenores. A marca quer agora converter este seu clássico num modelo elétricos e para isso ja anunciou o Renault 5 E-Tech.

Para aumentar o interesse neste seu futuro modelo, a Renault levantou agora o véu e revelou algumas surpresas sobre o futuro Renault 5 E-Tech. Com um design que comemora o modelo clássico, o que mais chama a atenção neste novo carro elétrico são os faróis, que espelham o formato original, mas apresentam uma marca no centro que lembra a pupila de um olho.

Há também uma mudança interessante na frente, onde a entrada de ar clássica do capot é substituta por outro elemento essencial. No Renault 5 E-Tech vamos ter presente uma luz que indicará ao condutor a carga da bateria, até preencher o número 5, o que indicará quando o carro estiver totalmente carregado.

Muitas surpresas para este carro elétrico

Esta nova proposta da Renault medirá apenas 3,92 m, mas as cavas das rodas foram projetadas para criar uma postura mais alargada, conferindo-lhe uma aparência compacta, mas poderosa. O design gráfico único reforça a sua personalidade distinta, reminiscente do eterno R5 Turbo.

Neste novo Renault 5 as luzes traseiras verticais têm um duplo propósito, ampliando o painel lateral e contribuindo para o desempenho aerodinâmico ao reduzir a turbulência do ar. Este elemento é agora essencial para garantir uma eficiência ainda maior, para aumentar a autonomia.

Ainda mais emocionante é a componente de motorização neste carro elétrico. A marca confirmou que o Renault 5 E-Tech Electric contará com uma bateria de 52 kWh com autonomia WLTP de até 400 km. Uma segunda opção de bateria de 40 kWh estará disponível posteriormente.

Uma proposta da Renault que chega já em 2024

O novo R5 é construído na plataforma AmpR Small da Renault, projetada para uma experiência de condução mais divertida. Com suspensão traseira multi-link, normalmente encontrada em veículos mais sofisticados, promete excelente estabilidade e dirigibilidade em estrada.

A Renault lançará o R5 R Pass, que dará a alguns clientes uma oportunidade única para terem este carro elétrico. Em alguns mercados-chave, e apenas com um depósito de 150 euros, estes vão poder garantir que estarão entre os primeiros a receber o novo R5 E-Tech.

Esperado no Salão Internacional do Automóvel de Genebra de 2024, temos também uma informação que todos esperam. A Renault deu indicação do preço do Renault 5 E-Tech Electric. Terá um preço inicial de cerca de 25 mil euros, tornando-o extremamente competitivo com os híbridos do segmento B.