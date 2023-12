Between Horizons, aventura de ficção cientifica nostálgica

Lembram-se de Space Quest? A fantástica série de jogos de aventura de ficção cientifica que a Sierra Entertainment lançou na década de 80 do século passado! Apesar de todas as inevitáveis diferenças, trago-vos hoje um jogo que nos traz à memória Space Quest: Between Horizons.

Tenho de confessar que era fã dos jogos da Sierra. Space Quest, Police Quest Kings Quest ou Leisure Suit Larry foram alguns dos títulos que a companhia lançou nas últimas décadas do século passado e que fizeram a delicia de milhares de jogadores, como eu.

Recentemente foi anunciado uma aventura de ficção cientifica para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch que, de certa forma, me faz lembrar Space Quest: Between Horizons.

Com o desenvolvimento a cargo da Assemble Entertainment, Between Kingdoms é uma aventura que decorre no Espaço profundo, a bordo de uma nave espacial, a Zephyr.

Os jogadores vestem a farda de Stella, a recém-nomeada Chief of Security (Chefe de Segurança) da Zephyr que se encontra numa missão de investigação a eventos misteriosos numa estrela distante.

No entanto, algo se passa a bordo da Zephyr e cedo os jogadores se irão ver embebidos nas teias duma conspiração que ameaça a estabilidade e operacionalidade da nave e de toda a sua tripulação.

Between Horizons é uma aventura que apresenta uma aparência retro devido ao seu estilo pixelizado e que decorre numa perspetiva 2,5D (mas com gráficos 3D). Tal como muitos jogos do género, baseia a sua jogabilidade em aspetos muito característicos, tal como a exploração dos cenários e objetos aí encontrados, a necessidade de investigação e de obtenção de pistas, que culminam com uma narrativa ramificada e estruturada que vai-se desenleando à medida que os jogadores evoluem e tomam decisões.

Stella terá no decorrer do jogo, algumas skills de investigação que fará com que, tal como se tratasse de uma detetive, vá conseguindo resolver e desvendar enigmas e problemas a bordo da Zephyr. Tudo isto ao mesmo tempo que terá de tomar decisões que irão impactar a história e o seu desenrolar.

A obtenção de pistas e provas, ou mesmo o confronto direto com a tripulação da Zephyr fazer com que o jogo apresente uma forte componente de investigação e seja qual a for a conclusão e decisão adotada, a história não termina ali e continua duma forma fluída, mas com outra direção. Não existem Game Overs por decisões erradas... apenas existem decisões que depois irão impactar o desenrolar da aventura.

Aliás, o processo de tomar decisões é crucial em Between Horizons sendo que muitas delas poderão envolver escolhas duras e eticamente polémicas.

Between Horizons será lançado no inicio de 2024, para PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Entretanto, foi anunciado que já existe uma demo gratuita no Steam.