A sua conta da Steam é tão pessoal que a Valve nem permite que a deixe como herança…

O que acontece à sua conta da Steam quando deixa de estar neste mundo? O que acontece às centenas ou milhares de euros que investiu nos seus jogos favoritos? Bem, não se sabe ao certo. O que se sabe é que a Valve confirmou que a sua conta não pode sequer ser deixada como herança...

A sua conta é sua e só sua

A notícia surgiu depois de um utilizador ter publicado uma resposta do suporte da Steam no fórum ResetEra. O utilizador pergunta: "Não tenho planos para morrer tão cedo, mas quando morrer, posso transferir a propriedade da minha conta por herança?" A resposta do suporte da plataforma foi a seguinte:

Infelizmente, as contas e os jogos Steam não são transferíveis. O Suporte Steam não pode dar a alguém acesso à conta ou combinar o seu conteúdo com o de outra conta. Lamentamos informar que a tua conta Steam não pode ser transferida por herança.

A priori, a Steam não limita o local a partir do qual se pode aceder à sua plataforma, nem precisa de saber que o utilizador original faleceu. De facto, se deixar a sua conta Steam a um amigo, tudo o que ele tem de fazer para entrar é pedir o seu código Steam Guard (também conhecido como 2FA). Ninguém precisa de saber quem é que está a jogar o jogo.

O problema é que, se formos mais técnicos, isto estaria a violar as políticas do Steam. Não pode transferir a sua conta para outra pessoa através de herança, mas nada o impede de deixar as suas credenciais no seu testamento (ou num post-it, não importa) para o futuro herdeiro.

A verdade é que não pode revelar as credenciais da sua conta...

No entanto, se olharmos para o acordo de subscrição da Steam, vemos que o parágrafo 11, ponto C, afirma:

Não deve divulgar, partilhar ou permitir que outros utilizadores utilizem a sua palavra-passe ou conta, exceto quando expressamente autorizado pela Valve [...] [A tua conta, incluindo qualquer informação a ela associada (por exemplo, dados de contacto, dados de faturação, histórico de contas e subscrições, etc.), é estritamente pessoal. Por conseguinte, não é permitido ao utilizador vender a sua conta, cobrar a terceiros pelo direito de utilizar a sua conta ou de outra forma transferir a sua conta; também não é permitido ao utilizador vender as suas subscrições, cobrar a terceiros pelo direito de utilizar as suas subscrições ou de outra forma transferir as suas subscrições, exceto conforme expressamente permitido no presente acordo (incluindo os termos de subscrição ou as regras de utilização) ou conforme especificamente autorizado pela Valve.

Estamos a levar todos os nossos jogos e investimento para a campa. Não é assim com os jogos físicos, que podem ser herdados pelos nossos descendentes. Ainda há muito a fazer em matéria de propriedade e herança digital. Grande parte do conteúdo que "possuímos" hoje em dia é digital, está online e ligado a uma conta que provavelmente, contratualmente, não podemos transferir. É uma questão complexa, sem dúvida.

