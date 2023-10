Microsoft aumenta o preço dos jogos da Activision na Argentina, Brasil e Turquia

Depois de quase dois anos, finalmente a Microsoft conseguiu concluir a compra da Activision Blizzard. Mas esta aquisição já está a gerar algumas consequências desagradáveis, pois as notícias recentes mostram que a empresa de Redmond já aumentou os preços dos jogos da criadores na Argentina, no Brasil e na Turquia.

Preços da Activision subiram nalguns países após compra da Microsoft

A compra da Activision Blizzard por 69 mil milhões de dólares por parte da Microsoft gerou bastante polémica, havendo quem esteja entusiasmado por esta aquisição, especialmente os utilizadores das consolas Xbox, mas também quem se sinta apreendido pelo impacto que este negócio terá no mundo dos jogos, nomeadamente os utilizadores das consolas PlayStation da Sony.

E as mais recentes informações indicam que a Microsoft já terá aumentado o preço dos jogos da Activision na plataforma Steam na Argentina, no Brasil e na Turquia. E no Brasil, por exemplo, o preço dos títulos quase que triplicou.

Sem grandes surpresas, o popular jogo Call of Duty de 2003 foi o que viu o preço a ser mais aumentado, pois, no Brasil, se antes custava 34,90 reais na plataforma de jogos, agora passou a custar 91,90 reais. Já Call of Duty: Black Ops II aumentou de 79,99 reais para 184 reais, enquanto que nomes modernos como Sekiro: Shadow Die Twice antes custava 199,90 reais e agora custa 274 reais e Spyro Reignited Trilogy passou de 150 reais para 184 reais.

Na Turquia e na Argentina os preços também aumentaram, mas segundo Michael Kidder, criador do jogo Sword of Jade, terá sido a própria Valve a insistir para que as empresas aumentassem o preço dos jogos nessas regiões.

Caso se confirme que este aumento tenha sido espoletado pela própria Valve, então a Microsoft teve um motivo para este ajuste de preço. No entanto, as próximas semanas e meses vão certamente trazer novidades sobre o impacto que a compra da Activision tem e terá no mundo dos jogos.