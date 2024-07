Depois dos problemas, Microsoft traz de volta a última atualização do Windows 11

A Microsoft foi forçada a colocar em pausa a chegada da atualização não relacionada à segurança mais recente para o Windows 11. Fê-lo após confirmar muitos problemas graves com a KB5039302. No entanto, e apenas alguns dias depois, esta atualização voltou ao Windows Update e ao Windows Update for Business.

Atualização do Windows 11 voltou para todos

Desde que esta atualização foi lançada que os problemas se acumulavam. As descrições para esta situação anormal são muito iguais e revelam todas o mesmo, com o Windows 11 a entrar em loops constantes sempre que o PC arranca. Para contrariar isso, esta versão foi bloqueada nas atualizações.

Depois desta interrupção forçada e para evitar mais problemas, a Microsoft ter conseguido resolver o problema, pelo menos parcialmente. Fruto disso, esta atualização está novamente disponível, mas com uma pequena limitação. Nas máquinas onde a falha existia esta ainda não está acessível, ou seja, em máquinas virtuais Hyper-V executadas em hosts que utilizam certos tipos de processador.

Microsoft relatou a situação para todos

A Microsoft, entretanto, também já deixou informações sobre este problema e sobre esta nova situação do Windows 11. Não relata apenas o problema detetado e a ação tomada para evitar a sua propagação, mas também refere as novidades, entretanto surgidas.

A disponibilidade desta atualização por meio do Windows Update e do Windows Update for Business foi colocada em pausa por alguns dias, mas é retomada hoje para a maioria dos dispositivos. Esta oferta de atualização agora está pausada apenas para dispositivos afetados pelo problema. Como resultado, esta atualização pode não ser oferecida a máquinas virtuais Hyper-V executadas em hosts que utilizam determinados tipos de processador.

Curiosamente, os utilizadores da edição Windows Home são menos propensos a enfrentar esse problema, pois a virtualização é menos comum em ambientes domésticos. Assim, é normal que esta versão seja menos atingida pela situação descrita.

Há mais problemas reportados nesta versão

Os problemas com o arranque do Windows 11 parecem não ser a única situação relatada no KB5039302. A Microsoft também confirmou que a atualização causa falhas na barra de tarefas em sistemas com edições do Windows N, que não incluem a app Windows Media Player e muito mais. As notas completas sobre a KB5039302 estão disponíveis online e acessíveis a todos.

Com o seu retorno, esta atualização passa então a estar acessível a todos. Bastará aceder às definições e procurar pela nova versão que poderá ser rapidamente apresentada aos utilizadores para posterior instalação. A decisão de colocar em pausa esta versão foi acertada, conseguindo limitar a propagação do problema no ecossistema do Windows 11.