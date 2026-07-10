Microsoft vai mudar as atualizações mensais do Windows 11 e a culpa é da IA

A Microsoft vai mudar a forma como lança as atualizações de segurança do Windows 11. A gigante anunciou que receberá mais patches a cada atualização mensal. Afirmou que este ajuste está relacionado com o uso generalizado de IA, que está a mudar como as vulnerabilidades são descobertas.

Microsoft vai mudar as atualizações mensais do Windows 11

De acordo com uma publicação, a Microsoft explicou que está a usar a IA para identificar problemas de segurança mais cedo do que o habitual. Isto resultará num maior volume de atualizações incluídas em cada versão, levando a um aumento do número de downloads na terça-feira de atualizações. O anúncio surge numa altura em que modelos como Claude Fable e Mythos estão a remodelar o panorama da cibersegurança.

Nos últimos meses, tanto os atacantes como os investigadores de segurança têm recorrido à IA para encontrar vulnerabilidades mais rapidamente. Um exemplo deste fenómeno foi o "Copy Fail", o exploit que afetou quase todas as distribuições Linux em maio. Para se adaptar a esta nova realidade, a Microsoft atualizou o seu conjunto de práticas que orientam a segurança do Windows.

A empresa vai agora considerar técnicas de ataque que podem ser desenvolvidas com o auxílio de IA. O objetivo é antecipar os métodos que os hackers podem utilizar antes de serem explorados no mundo real. Como parte da sua nova estratégia, a Microsoft usará agentes através de um sistema de scan chamado MDASH. Esta ferramenta combina vários modelos de IA especializados na deteção de vulnerabilidades. O processo funciona em duas fases. Em primeiro lugar, um sistema examina ficheiros binários críticos e valida as descobertas em diversos modelos.

Quer adaptar-se à nova realidade de segurança da IA

Uma vez confirmadas, as vulnerabilidades são encaminhadas para um segundo sistema, concebido especificamente para Windows, que elimina quaisquer falsos positivos. Apenas as descobertas com maior fiabilidade são enviadas para a equipa de engenharia, reduzindo assim o tempo de exposição a potenciais ataques de dia zero. A Microsoft insiste que os humanos terão a palavra final neste processo.

Além de encontrar vulnerabilidades, a IA também desempenhará um papel na fase de validação. As atualizações passarão por um programa que avalia a compatibilidade e o desempenho dos patches antes do seu lançamento em massa. Se algum deles causar problemas após a publicação, a Microsoft utilizará uma tecnologia chamada Reversão de Problemas Conhecidos, que reverte a alteração específica sem exigir a desinstalação completa da atualização.

A empresa não mencionou qualquer data, embora devam surgir os primeiros resultados desta iniciativa na próxima terça-feira de atualizações, em agosto. Os utilizadores não precisam de se preocupar com nada, pois as correções serão aplicadas normalmente, como qualquer outra atualização de segurança.