Anunciadas as pré-reservas para Grand Theft Auto VI

É um dos jogos deste ano, certamente. Grand Theft Auto VI ainda se encontra um pouco longe do seu lançamento mas as expetativas são assombrosas. E agora, já foram anunciadas as pré-reservas.

A Rockstar Games anunciou na semana passada que as pré-reservas de Grand Theft Auto VI já têm data oficial. Dito isto, é no próximo dia 25 de junho de 2026, à meia-noite (hora local) que terão inicio.

É um dos jogos mais aguardados dos últimos anos e as expetativas em seu redor são gigantescas. Grand Theft Auto VI está previsto ser lançado a 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X, com um preço recomendado de 79,99 euros.

O novo capítulo da popular série promete oferecer a maior e mais imersiva experiência de sempre da série, apostando numa campanha exclusivamente para um jogador. A história de Grand Theft Auto VI lava os jogadores de volta a Vice City, nos Estados Unidos, onde vão acompanhar Jason e Lucia, dois protagonistas que sempre souberam que o destino nunca esteve do seu lado.

O que parecia ser um golpe simples acaba por correr da pior forma possível, levando a dupla a mergulhar no lado mais sombrio do local mais ensolarado da América. Envolvidos numa conspiração que se estende por todo o estado fictício de Leonida, Jason e Lucia serão obrigados a confiar um no outro mais do que nunca para conseguirem sobreviver.

Ao longo da campanha, os jogadores irão explorar o maior e mais ambicioso mundo alguma vez criado pela Rockstar Games, enquanto enfrentam organizações criminosas, perseguições e escolhas que poderão determinar o destino dos dois protagonistas.

Além da edição base, estará também disponível a Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, com um preço recomendado de 99,99 euros. Esta versão inclui uma coleção exclusiva de veículos, armas, peças de vestuário e outros conteúdos premium integrados ao longo da campanha principal.

Todos os jogadores que efetuarem a pré-reserva ou adquirirem o jogo até 20 de novembro de 2026 receberão o Vintage Vice City Pack, um conjunto de conteúdos inspirados na estética clássica de Vice City. As pré-reservas digitais incluem ainda um mês gratuito de GTA+, permitindo aos subscritores aceder a vantagens em GTA Online e à biblioteca de jogos incluída no serviço, que reúne vários títulos clássicos da Rockstar Games.

Quem optar pela versão digital poderá fazer o pré-carregamento (pre-load) do jogo a partir de 12 de novembro de 2026, garantindo que tudo estará pronto para jogar no dia de lançamento. A edição física também ficará disponível nessa data e incluirá um código de download na caixa, permitindo igualmente realizar o pré-carregamento antes da estreia oficial.

Grand Theft Auto VI estará disponível através da PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store e nos principais pontos de venda em todo o mundo.