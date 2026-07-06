10 anos depois, Nintendo Switch deixará de ser vendida na Europa

A Nintendo confirmou que vai parar de vender a Switch original, a Switch Lite e a Switch OLED na Europa a partir de meados de fevereiro de 2027. A mudança está diretamente ligada a uma nova lei europeia sobre baterias substituíveis, que também vai obrigar a consola Switch 2 e vários acessórios a passar por uma reformulação.

Nova lei europeia obriga a baterias substituíveis

A partir de meados de fevereiro de 2027 entram em vigor novas regras da União Europeia (UE) que exigem que determinados dispositivos eletrónicos tenham baterias que o utilizador possa substituir facilmente.

Para se preparar, a Nintendo vai começar já no verão de 2026 a substituir, de forma gradual, vários dos seus produtos por versões revistas, sem qualquer alteração a nível de desempenho ou funcionalidades.

Os primeiros produtos revistos devem chegar no verão de 2026, com mais modelos a seguir no outono, inverno e início de 2027.

Segundo a Nintendo, num comunicado oficial, a disponibilidade pode variar de país para país e os prazos indicados são apenas estimativas, sujeitas a fatores como produção e distribuição.

O que muda na Nintendo Switch 2?

A consola Switch 2 vai receber uma versão revista já no outono, com bateria substituível de 5172 mAh, cerca de 1% menos capacidade do que a atual, de 5220 mAh.

A nova versão será também ligeiramente mais pesada: aproximadamente 411 g (mais 10 g), ou 548 g com os Joy-Con 2 encaixados (mais 14 g face ao modelo atual).

Os próprios comandos vão sofrer alterações ao longo dos próximos meses:

Joy-Con (algumas cores): chegam já este verão, sem alterações de bateria ou peso;

(algumas cores): chegam já este verão, sem alterações de bateria ou peso; Joy-Con 2 : chegam este inverno, com o mesmo nível de bateria, mas cerca de 2 g mais pesados por unidade;

: chegam este inverno, com o mesmo nível de bateria, mas cerca de 2 g mais pesados por unidade; Switch 2 Pro Controller : também este inverno, com uma bateria cerca de 16% menor e ligeiramente mais leve;

: também este inverno, com uma bateria cerca de 16% menor e ligeiramente mais leve; Comando Nintendo 64 e comando GameCube para Switch 2: chegam no início de 2027, este último com bateria ligeiramente maior.

A Nintendo vai também disponibilizar kits de substituição de bateria para estes produtos na Nintendo Store europeia.

Switch original, Switch Lite e OLED ficam de fora

Nem todos os produtos vão receber esta atualização. A Switch original, a Switch Lite, a Switch OLED, o Switch Pro Controller, os comandos SNES, Mega Drive e NES para Switch, e o Pokémon GO Plus+ não vão ser substituídos por versões com bateria amovível.

Como consequência direta, a Nintendo vai deixar de vender estes produtos na Europa a partir de meados de fevereiro de 2027, tanto a retalhistas como na própria Nintendo Store.

Os modelos originais da Switch continuam a ser fabricados ao longo de 2026 e devem manter-se amplamente disponíveis nas lojas europeias durante esse período.

Quem já possui um destes aparelhos não tem de fazer nada, pois a lei não afeta produtos comprados antes da entrada em vigor da regulamentação.

Quais os países abrangidos

Esta mudança aplica-se aos mercados servidos pela Nintendo of Europe, incluindo Portugal, numa lista que vai além dos países da UE.

Fora da Europa, a Nintendo ainda não confirmou se estas alterações se vão aplicar a outros mercados, como os Estados Unidos.