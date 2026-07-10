Burla no Instagram em Portugal! Suspeito terá roubado na ordem dos 60 mil euros

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem de 28 anos suspeito da prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, no âmbito da operação "Coração de Ouro". Tudo aconteceu na plataforma Instagram.

Suspeito de burla no Instagram pedia pagamentos por transferências bancárias e MB WAY

A investigação teve início na sequência de uma denúncia apresentada em setembro de 2024 e permitiu apurar que o suspeito utilizava, alegadamente, perfis falsos na rede social Instagram para estabelecer relações de confiança com as vítimas, algumas delas de natureza romântica.

Depois de conquistar essa confiança, apresentava-se como investidor nos mercados financeiros e prometia elevados lucros, convencendo as vítimas a realizar transferências bancárias, pagamentos através do MB WAY e outras operações financeiras.

Segundo a PJ, os montantes transferidos nunca eram recuperados pelas vítimas, sendo apropriados pelo suspeito.

A investigação indica ainda que o arguido não exercia qualquer atividade profissional conhecida e que parte significativa do dinheiro obtido era alegadamente utilizada em plataformas de jogo online.

Até ao momento, as autoridades identificaram cinco vítimas, com prejuízos que ultrapassam os 60 mil euros. A investigação continua para apurar a existência de outras vítimas e esclarecer todos os contornos do caso.

No decorrer da operação policial, realizada no concelho de Guimarães, foi cumprido um mandado de detenção fora de flagrante delito e um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidos diversos elementos de prova que serão agora sujeitos a análise pericial.

O suspeito será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Póvoa de Lanhoso.