Claude Mythos descobre mais de 270 novas vulnerabilidades no Firefox

O Mozilla Firefox é considerado um dos navegadores web de código aberto mais testados e seguros do mundo, mas isso não significa que esteja livre de vulnerabilidades. Pelo contrário, a mais recente versão da aplicação chegou com correções para 271 falhas de segurança encontradas por Claude Mythos.

A IA da Anthropic está a ajudar a Mozilla na segurança

A informação foi divulgada através do blogue oficial da Mozilla Foundation. Os programadores do Firefox indicaram que, ao analisarem a versão 150 do browser com o Claude Mythos, encontraram um número surpreendente de vulnerabilidades que precisavam de ser corrigidas. Felizmente, estas vulnerabilidades já têm as suas respetivas correções .

Esta não é a primeira vez que a Mozilla utiliza a IA da Anthropic para encontrar falhas de segurança no Firefox. Antes, os programadores encontraram mais de vinte vulnerabilidades críticas no seu código utilizando o Claude Sonnet 4.6, que não tem as mesmas capacidades de cibersegurança do Mythos.

Segundo a Mozilla, a tecnologia está a avançar tão rapidamente que apenas uma das 271 falhas encontradas por Claude Mythos teria acionado um alerta vermelho em 2025. Além disso, a fundação reconheceu que a descoberta simultânea de tantas vulnerabilidades de segurança levanta sérias questões sobre se será possível acompanhar o ritmo.

Claude Mythos descobre 270 vulnerabilidades no Firefox

Mas a organização por detrás do Firefox apresentou uma visão bastante otimista em relação ao futuro da cibersegurança assistida por IA. Numa altura em que Claude Mythos está no centro das atenções devido aos potenciais danos que poderia causar caso se descontrolasse ou caísse em mãos erradas, a Mozilla optou por ver o copo meio cheio.

Um ponto interessante levantado pela Mozilla em relação à utilização do Claude Mythos para detetar vulnerabilidades no Firefox é que este oferece uma solução para um problema crescente: a falta de investigadores de segurança de elite. A organização defende que a procura manual de falhas críticas em qualquer software consome muito tempo e cria um estrangulamento devido à escassez de especialistas humanos para realizar a tarefa.

Além disso, indicam que os sistemas de cibersegurança baseados em IA estão a evoluir tão rapidamente que já conseguem realizar tarefas consideradas impossíveis há poucos meses. "Temos muitos anos de experiência a analisar meticulosamente o trabalho dos melhores investigadores de segurança do mundo, e o Claude Mythos Preview é igualmente capaz", refletiram.