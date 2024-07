Cada vez mais utilizadores de carros elétricos quererem voltar aos motores a combustão

Os fabricantes de automóveis têm planos ambiciosos para o futuro e para as propostas que querem colocar no mercado. Os carros elétricos estão no centro da maioria das previsões das marcas. Com as vendas a cair, surgem agora dados que mostram que muitos querem voltar aos carros com motores de combustão.

Utilizadores de carros elétricos querem mudar

É com base no estudo Mobility Consumer Pulse de 2024 da McKinsey & Co. que esta nova ideia se baseia. Dos dados revelados, a média global dos utilizadores que quer abandonar os carros elétricos fica nos 30%, um valor muito elevado face à mudança que já aconteceu até agora.

Os que querem mudar para carros a gasolina baseiam as suas respostas na infraestrutura de carregamento inadequada. 35% dos inquiridos disseram que a rede pública ainda não é suficientemente boa.

34% afirmaram que os custos dos veículos elétricos continuam demasiado elevados, enquanto 32% afirmaram que os veículos elétricos afetaram demasiado os padrões de condução em viagens longas.

País % de probabilidade de retroceder Austrália 49% Estados Unidos 46% Brasil 38% China 28% Alemanha 24% Noruega 18% França 18% Itália 15% Japão 13%

Razões para regressar aos motores de combustão é conhecida

Outras razões apontadas pelos proprietários para poderem retroceder incluem a incapacidade de carregar em casa (24%), o stress de se preocupar com o carregamento (21%) e os requisitos de mobilidade para carregar (16%). Apenas 13% disseram que não gostaram da experiência de condução. Algumas pessoas simplesmente gostam de conduzir um carro a combustão, como 18% dos inquiridos nos EUA e 28% na Alemanha.

O estudo revela também porque é que os fabricantes de automóveis parecem tão desarticulados entre si nos seus esforços de veículos elétricos. O crescimento e o desejo de retroceder não são iguais em todo o mundo, e alguns mercados convertem-se mais rapidamente do que outros. Isso coloca os fabricantes numa posição difícil para tentar satisfazer necessidades extremamente variadas em todo o mundo.

Surpreendentemente, os americanos estão muito ansiosos por voltar à gasolina. Na Austrália, 49% dos proprietários de veículos elétricos consideram voltar aos abastecimentos. No extremo oposto está o Japão, onde apenas 13% poderão regressar a um carro com motor a combustão. Outros países abaixo da média mundial incluem Itália (15%), França (18%), Alemanha (24%) e China (28%). O Brasil junta-se aos EUA e à Austrália acima da média, com 38%.