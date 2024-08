Na primeira “ExpoElétricos” do mundo, CATL junta 100 carros elétricos de 50 marcas

Com os carros elétricos a crescerem, mas ainda a reunirem descrentes, as marcas têm procurado formas de aproximar os consumidores do conceito, esclarecendo dúvidas e mitigando receios. Neste sentido, a CATL ergueu o primeiro centro dedicado a experienciar veículos elétricos, expondo modelos de marcas como a Tesla, Volkswagen e NIO.

Numa espécie de ExpoElétricos, a maior fabricante de baterias para veículos elétricos do mundo quer transformar a forma como os consumidores experienciam este conceito que ainda reúne muitos descrentes. Para isso, o primeiro centro de experiência de veículos elétricos do mundo, a decorrer durante este fim de semana, na China, vai expor cerca de 100 modelos de 50 marcas diferentes.

No chamado NING Space, os visitantes terão acesso a uma experiência abrangente, podendo "ver, selecionar, utilizar e aprender" sobre veículos elétricos alimentados por baterias avançadas da CATL. Na lista incluem-se modelos assinados pela americana Tesla, a alemã Volkswagen e a chinesa NIO.

Segundo a imprensa, o local, em Chengdu, foi criado com a ajuda do governo local e de várias fabricantes de automóveis.

Na perspetiva da CATL, esta ExpoElétricos de quase 13.000 metros quadrados ajudará a "acelerar a transição global para a mobilidade elétrica". Esta é, aliás, a primeira vez que a gigante das baterias tem um showroom dedicado ao retalho para interagir com os clientes.

Apesar de o objetivo da CATL não passar por vender veículos, o centro terá especialistas em mobilidade elétrica disponíveis para responder a perguntas e dar recomendações.

O local promoverá os elétricos com a mais recente tecnologia de baterias da CATL, ao mesmo tempo que ensina sobre a história e o progresso. Por forma a ajudar os visitantes a explorar e aprender sobre tecnologia verde e carros elétricos, o centro contará com workshops científicos regulares.

O vice-presidente da CATL, Li Ping, sublinhou que a indústria automóvel e as mentalidades dos consumidores estão "a sofrer uma reestruturação significativa". Por isto, a CATL decidiu estabelecer uma nova "ponte entre fabricantes de automóveis e consumidores", tendo em vista a inovação e o sucesso mútuo.