elementary OS 8: substituto inteligente do Windows e macOS

O Windows 11 é provavelmente o sistema operativo mais completo da atualidade. Mas há alternativas igualmente fantásticas e a custo zero. Uma das nossas sugestões é o elementary OS, uma distribuição baseada no Ubuntu e direcionada para desktops. Conheça o que traz o elementary OS 8.

Há distribuições Linux… e distribuições Linux! Dentro das mais populares, funcionais e elegantes, encontramos o elementary OS. Esta distribuição tem um fantástico look and feel e garante um bom desempenho das máquinas.

O que há de novo no elementary OS 8

O novo elementary OS 8 tem como base o Ubuntu 24.04 LTS e por isso "herda" o kernel Linux 6.8, systemd 255, Mesa 24.0 Outra característica interessante é o facto de ter suporte por 5 anos, ou seja, até 2029.

Com foco na segurança e privacidade, esta nova versão "cria uma sessão segura que garante que as aplicações respeitam a sua privacidade e exigem o seu consentimento", "uma nova Doca com multitarefa produtiva e capacidade de gestão de janelas" e "capacita a comunidade através do Design Inclusivo".

Se procura uma distribuição elegante, estável e com bom suporte, experimente esta nova versão do elementaryOS e deem-nos o vosso feedback.

O elementary OS vem com uma seleção cuidadosa de aplicações que atendem a todas as necessidades do dia-a-dia. Destaque ainda para a AppCenter que disponibiliza várias aplicações Código Aberto para o elementary OS. Conheça, em detalhe, todas as novidades aqui.

