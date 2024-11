Electrician Simulator – First Shock, um jogo eletrizante no VR

Encontra-se em desenvolvimento para Realidade Virtual pelos estúdios polacos Take IT Studio!, o jogo Electrician Simulator VR que como o nome indica, simula a vida de um eletricista. Vamos ver...

Eis mais um exemplo de até onde os videojogos podem ir, no que respeita, tanto a imaginação como a representação da realidade.

Electrician Simulator – First Shock, é um jogo para PC dos estúdios Take IT Studio! que traz para o mundo virtual todas as exigências e desafios que um eletricista se depara todos os dias. O jogo existe para PC e consolas mas em breve será lançado para VR (Realidade Virtual), com Electrician Simulator VR.

Segundo Dorian Loewe, Produtor do Jogo, "Desde o momento que começámos a trabalhar em Electrician Simulator – First Shock, que vimos o potencial que o jogo tinha para o VR. Aliás, muitas vezes fomos questionados por jogadores sobre essa hipótese. Agora, passados alguns meses de brainstorming, discussões e testes, estamos muito felizes por anunciar que vai se tornar numa realidade em breve."

O jogo, irá reencontrar personagens já conhecidos que, em vez de comunicar através de mensagens escritas, irão falar através das suas próprias vozes. Dessa forma, o jogador poderá revisitar as casas dos seus clientes favoritos e realizar as tarefas que tantas vezes já fizeram. No entanto, essas tarefas foram projetadas do zero, baseadas no enredo e nos locais da versão básica do jogo mas com as adaptações necessárias para o VR.

Electrician Simulator VR é um simulador divertido e que apresenta muitas missões particularmente bem-humoradas, mas apresenta também um aspecto educacional. Os jogadores não irão aprender a profissão de eletricista, claro, mas aprenderão o básico da profissão e o básico de como estar seguro num ambiente doméstico.

Electrician Simulator VR será lançado no inicio de 2025 para Meta Quest, Steam VR, e PlayStation VR2.