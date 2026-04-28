Last Bot Standing, luta entre robots portugueses

Os estúdios indie Yenon Studio encontram-se a trabalhar no seu primeiro trabalho, Last Bot Standing. Trata-se de um jogo de tabuleiro digital bastante interessante.

Com Dinis Vale como seu fundador, e com a Universidade Lusófona como impulsionadora, os estúdios independentes Yenon Studio preparam-se para lançar o seu primeiro titulo, Last Bot Standing.

LAst Bot Standing é um tactical turn-based digital board game que está a ser desenvolvido para Windows PC. As premissas básicas do jogo são "Coletar, evoluir e preparar para combater pela sobrevivência".

A ação decorre numa cidade tecnológica, na qual o jogador controla um robô que a explora e obtém recursos para evoluir, de forma a aumentar as suas hipóteses de sobreviver. Sobreviver em frenéticos e intensos combates de arena.

A narrativa do Last Bot Standing gira à volta da cidade Sector 5 que existe sem qualquer tipo de controlo humano. Aqui as máquinas imperam e reinam. Esta cidade está em guerra pela sobrevivência.

Esta cidade é caracterizada por ter um clima chuvoso com fortes e constantes tempestades, onde a exploração e procura incansável de recursos é dura dada a sua escassez. A obtenção de itens é crucial para a evolução tecnológica dos robôs. O acesso a melhorias permite uma preparação para os combates e sobrevivência na cidade Sector 5 onde o objetivo é ser o último robô resistente.

Last Bot Standing permite aos jogadores adotarem o melhor estilo que mais se enquadra na sua estratégia, através de um sistema de melhorias diversificado.

Segundo Pedro Batista, artista, “Seria interessante termos um combate de turnos com pedra, papel e tesoura.” e pegando nessa premissa, quando chega o momento da verdade na arena, o combate é efetuado numa dinâmica de "pedra, papel e tesoura".

O jogo encontra-se em fase de desenvolvimento e de testes para Windows PC, com o objetivo de assegurar a qualidade do produto final e afinar a sua jogabilidade.