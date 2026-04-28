Ubuntu terá IA integrada em 2026 e isso afetará todos os utilizadores

O Ubuntu está a preparar-se para integrar a IA de uma forma que poucas distribuições Linux consideraram até agora. A Canonical revelou um plano que inclui a adição de ferramentas e funcionalidades autónomas ao longo de 2026. A estratégia vai além da simples adição de um chatbot, embora tenha deixado claro que não irá transformar o Ubuntu num produto de IA.

O Ubuntu terá IA integrada em 2026

Numa publicação no blogue, a Canonical confirmou que a IA chegará ao Linux este ano em duas categorias. Por um lado, existe o que define como características implícitas, que envolvem melhorias nas funções existentes. O Ubuntu utilizará modelos de linguagem em segundo plano sem que se aperceba da presença de IA, por exemplo, no reconhecimento e síntese de voz para ferramentas de acessibilidade.

A segunda categoria envolve recursos explícitos, mais visíveis. Estes incluem fluxos de trabalho autónomos para tarefas como a resolução de problemas, a automatização pessoal e a geração de documentos. Para garantir que tudo funciona sem depender de servidores externos, a Canonical aposta na inferência local. O sistema Inference Snaps permite instalar modelos otimizados para o seu computador com um único comando.

Assim, evitam a complexidade de ferramentas como o Ollama ou o Hugging Face. Os modelos assim distribuídos estarão sujeitos às mesmas restrições de confinamento, ou seja, não terão acesso aos seus dados ou sistema. A transparência no licenciamento é também um ponto central do plano. Afirmou que "código aberto" é um termo complexo quando se discutem modelos de linguagem. Por isso, avaliarão os termos reais de cada licença, e não apenas o acesso aos pesos.

Canonical não quer isso a afetar os utilizadores

A ideia mais interessante no plano da Canonical é usar a IA para reduzir a fragmentação no ecossistema Linux. A Canonical sugere que os modelos de linguagem podem ajudar os utilizadores a tirar o máximo partido de tudo o que o Ubuntu oferece. A visão da empresa estende-se também aos administradores de sistemas que gerem servidores Ubuntu.

A IA pode ajudar a interpretar registos durante incidentes, acelerar o diagnóstico de avarias ou executar tarefas de manutenção de rotina com restrições definidas. Delegar trabalho num agente não tem de ser menos seguro, desde que opere dentro dos controlos de acesso existentes. A Canonical declarou que o Ubuntu não se tornará um produto de IA, mas poderá ser fortalecido através de uma integração cuidadosa.

"Ao longo de 2026, trabalharemos para tornar a IA de ponta acessível aos utilizadores do Ubuntu de forma deliberada e segura, alinhada com os nossos valores de código aberto", disse a Canonical. "Ao focarmo-nos na combinação da formação dos nossos engenheiros, do nosso conhecimento prévio na construção de sistemas resilientes e do reforço de parcerias com fornecedores de semicondutores, iremos entregar inferência local eficiente, poderosas capacidades de acessibilidade e um sistema operativo sensível ao contexto que tornará o Ubuntu significativamente mais capaz para aqueles que dele dependem".