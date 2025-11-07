PlayStation Portal já permite jogo em streaming

E eis que chega o momento muito esperado por jogadores do Playstation Portal: streaming. O anuncio foi feito pela Sony Playstation e já está disponível.

Com efeito, a A Sony anunciou hoje que a funcionalidade de jogo em streaming a partir da nuvem já chegou ao PlayStation Portal. Trata-se de uma das maiores atualizações até à data, que estará disponível para membros do PlayStation Plus Premium, juntamente com uma outra variedade de novas funcionalidades que irão melhorar a experiência de jogo.

Assim sendo, desde hoje que os jogadores que sejam membros válidos do serviço PlayStation Plus Premium poderão transmitir uma seleção de jogos da Playstation 5 a partir das suas bibliotecas de jogos.

Mas mais... a partir de hoje, será possível jogar milhares de títulos da Playstation 5, incluindo grandes êxitos como Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yōtei, Grand Theft Auto V e Resident Evil 4.

Além disso, centenas de títulos do catálogo de jogos e do catálogo de clássicos do PlayStation Plus, incluindo Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea e The Last of Us Parte II Remastered, também poderão ser transmitidos diretamente a partir da nuvem.

A lista de jogos compatíveis encontra-se aqui.

Com esta atualização, os jogadores poderão jogar no PlayStation Portal enquanto outra pessoa utiliza a Playstation 5 associada, ou transmitir partidas enquanto alguém vê um filme na consola. Isto permite também desfrutar de jogos da Playstation 5 a partir de qualquer lugar com acesso a uma ligação Wi-Fi de alta velocidade, mesmo quando a consola PS5 estiver desligada em casa ou estiver a ser usada com outra conta.

Esta atualização chega também com uma interface de utilizador redesenhada, que inclui três separadores: utilização remota, jogo em streaming a partir da nuvem (com novas funcionalidades como loja integrada, opções de acessibilidade e convites para sessões multijogador) e pesquisa.

Adicionalmente, a partir de hoje, a funcionalidade de Áudio 3D estará disponível tanto para utilização remota como para jogo em streaming a partir da nuvem. Haverá também um novo sistema de proteção por código de acesso do dispositivo e um separador para verificar rapidamente o estado da rede.