Kindle Translate: uma ferramenta de IA para tradução automática de livros

A Inteligência Artificial (IA) serve um sem número de fins e conhecemos-lhe essa versatilidade, diariamente, com novas aplicações. Numa novidade que será útil para os leitores mais ávidos, a Amazon está a testar uma ferramenta que traduz automaticamente livros do Kindle para outros idiomas.

À semelhança de outros e-readers, o Kindle serve como um ótimo incentivo à leitura. De facto, a possibilidade de armazenar centenas de livros num único dispositivo facilita o acesso e estimula hábitos, pela praticidade e conveniência.

Funções como o ajuste de tamanho de letra, a pesquisa de palavras e as anotações integradas já tornam os dispositivos como o Kindle úteis. Contudo, a Amazon está a testar uma ferramenta que vai potencializá-lo: o Kindle Translate traduz automaticamente livros para outros idiomas.

Desta forma, os catálogos, que até aqui eram limitados aos idiomas existentes, ver-se-ão ampliados. Por sua vez, os autores, especialmente aqueles que publicam por conta própria na plataforma, conseguirão chegar a mais pessoas.

Para já, a ferramenta de IA pode traduzir livros inteiros de inglês e espanhol e alemão para inglês, segundo a Amazon, prevendo mais idiomas brevemente.

O recurso de tradução já está disponível na versão beta para autores selecionados inscritos na plataforma Kindle Direct Publishing. Entretanto, está um lançamento mais amplo planeado para uma data posterior.

Selo alertará os leitores do Kindle sobre a tradução automática

Os livros que usarem esta ferramenta serão marcados com Kindle Translate, num selo que pode servir como um aviso aos consumidores.

De facto, a construção textual tem nuances e intenções que uma tradução automática pode não compreender, pelo que não está claro, ainda, se o algoritmo será capaz de lidar com isso.

Segundo a Amazon, prevendo potenciais alucinações, "todas as traduções são avaliadas automaticamente quanto à precisão antes da publicação".

Embora os autores possam pré-visualizar o conteúdo antes de o publicar, é improvável que conheçam o idioma para o qual está a ser traduzido.