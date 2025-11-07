iServices celebrou evolução da marca própria iS

A iServices voltou a celebrar o crescimento da sua marca própria, iS, num evento que, pelo terceiro ano consecutivo, reuniu clientes, parceiros, imprensa e colaboradores para apresentar a mais recente coleção de gadgets e acessórios tecnológicos.

A edição deste ano realizou-se no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa - um cenário histórico que reforça a ligação entre tradição, design e inovação que definem a marca. Os convidados foram recebidos com uma experiência imersiva onde a tecnologia se apresentou com sofisticação, propósito e visão de futuro.

Durante o evento, a iServices revelou o novo portefólio da iS, composto por artigos que reforçam a aposta da marca em lifestyle digital e soluções inteligentes. A coleção integra produtos que vão desde cabos, capas e acessórios de áudio, até smartwatches, powerbanks e vários gadgets práticos e inteligentes, consolidando o posicionamento da iS como uma referência no segmento tecnológico.

O Palácio Nacional da Ajuda, guardião de uma das mais importantes coleções de artes decorativas do país, abriu-se em exclusivo para esta celebração. O ambiente proporcionou momentos de networking, demonstrações de produto e um contacto direto com as novidades que simbolizam a evolução contínua da marca própria da iServices.

Bruno Borges, CEO da iServices, destacou...

A iS representa muito mais do que uma gama de acessórios. É a expressão da nossa visão de trazer ao mercado a tecnologia de ponta, mais inovadora com design elegante e acessível. Este evento traduz o percurso de crescimento da nossa marca e reforça o compromisso de continuar a inovar com propósito, alinhados com os desafios e tendências do futuro

Com um catálogo que ultrapassa 3.500 artigos, a marca iS tem vindo a afirmar-se pela diversidade, qualidade e capacidade de integrar soluções tecnológicas de uso diário, acompanhando o ritmo da vida moderna e respondendo às exigências de consumidores cada vez mais digitais.

Entre passado e futuro, tradição e tecnologia, o evento celebrou não apenas a nova coleção, mas o espírito inovador que caracteriza a iServices e o projeto iS - um verdadeiro brinde à evolução da marca e ao futuro da tecnologia em Portugal.

iServices