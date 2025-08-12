PplWare Mobile

Homem desenvolve doença do século XX após seguir conselho do ChatGPT

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Tiago says:
    12 de Agosto de 2025 às 15:19

    Mas que tipo de pessoas pedem orientações médicas neste tipo de plataformas?!?

    Alucinadas?!

  2. Joaozinho sem espinhas says:
    12 de Agosto de 2025 às 15:44

    É muito simples , evitar estes erros , e sim pedir orientações medicas é normal..mas ha que confirmar …eu por exemplo uso duas IAs e basta compara as respostas …a nível de relatórios médicos sao na generalidade melhores que os médicos ….pagam-se rios de dinheiro por relatórios e vêm mal feitos e cheios de erros …normalmente corrijo-os com a ajuda da IA

  3. Yamahia says:
    12 de Agosto de 2025 às 15:55

    O q é q o homem tinha contra o sal? Tinha a tensão alta?

  4. Max says:
    12 de Agosto de 2025 às 16:04

    Achei que era uma boa pergunta para fazer no Google Search: “Qual é o substituto do sal na alimentação?”
    Diz a “Vista Geral de IA” (o Gemini para o Google Search, o nome em inglês esqueci-me) sobre as
    opções para substituir o sal:
    – Ervas aromáticas: Orégão, alecrim, manjericão, salsa, coentro, cebolinha, entre outros, são ótimas para adicionar sabor aos alimentos e reduzir a quantidade de sal.
    – Especiarias: Gengibre, açafrão, pimenta (preta, branca, do reino), alho, noz-moscada, colorau, entre outras, podem realçar o sabor dos pratos e reduzir a necessidade de sal. –
    – Salicórnia: Conhecida como “espargos do mar”, essa planta possui um sabor naturalmente salgado, sendo uma ótima opção para substituir o sal em diversas preparações.
    – Gomásio: Feito com sementes de gergelim tostadas e moídas, o gomásio adiciona um sabor salgado e nutrientes extras aos pratos.
    – Vinagre: O vinagre balsâmico, em particular, pode ser usado em saladas, carnes, aves e legumes, adicionando sabor e auxiliando na digestão.
    – Alho e cebola: Alho e cebola são ingredientes básicos na cozinha e podem ser usados para temperar diversos pratos, adicionando sabor e evitando o uso excessivo de sal.
    – Pimentas: Pimentas como a do reino, caiena e dedo-de-moça, podem adicionar um toque picante e saboroso aos pratos, reduzindo a necessidade de sal.
    – Outras alternativas: Algas marinhas, erva-cidreira e louro também podem ser usadas para adicionar sabor e reduzir o consumo de sal.
    Os links dos outros sites dizem o mesmo.
    Como cozinheiro afamado, conheço todos, com exceção da salicórnia e do gomásio. É verdade que quanto mais condimentada estiver a comida menos se nota a falta de sal (e, ao mesmo tempo, o sal é um intensificador dos outros sabores), mas não são propriamente substitutos do sal.
    Agora, se ficar doido e sabendo isso, podia ir parar ao brometo de sódio. Mas pode-se dizer que a culpa seria do ChatGPT (numa versão inicial) ou outro site qualquer que falasse dele? Não me parece. A culpa é da “net”, onde cada pessoa com juízo encontra informação útil, e cada maluco encontra sempre forma de ficar pior, com IA ou sem IA.
    P.S. O “ponto de sal” normal é o da água salgada, do mar. Prestem-lhe um pouco mais de atenção – é o que distingue a comida salgada da insossa (insonsa). Mas cada pessoa tem um ponto de sal próprio, que também varia com os alimentos. Acho uma certa graça a quem, antes de provar a comida já esta a deitar sal (mas devo dizer que no peixe e nas batatas cozidas também tendo a achá-las sempre insonsas). Já para não falar do pão sem sal (pão ázimo, que era penitência dos judeus pelos seus pecados).

