Há pessoas a usar IA para planear assassinatos. O que podem fazer as empresas de IA?

· Inteligência Artificial 10 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. Diana says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 14:26

    Para este tipo de coisas recomendo local LLM, já me safou bem!

  2. Gringo Bandido says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 15:01

    Pessoal com fetish de caçar humanos vejam o filme The Most Dangerous Game (1932) que assim já não precisam de ir para o terreno.

  3. Marcos says:
    27 de Fevereiro de 2026 às 15:03

    Dificil. Sou psicologo e meu paciênte diz: “As vezes tenho vontade de matar todo mundo no meu trabalho”.

    Você chama a polícia, mas e depois? O que era uma vontade, vira uma posição real para tal decisão. Porquê você, profissional, chamou as autoridades.

    Não tem fórmula mágica aqui, nem bola de cristal. Se tentar “prever” isso, nos encontramos no campo ficcional de Minority Report.

