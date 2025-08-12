Para ter um Ferrari, não basta ter dinheiro. Marca tem regras e até uma lista negra!

Se achava que para ter um modelo assinado pela Ferrari bastava ter dinheiro para pagá-lo, desengane-se. A fabricante de carros desportivos de luxo tem regras muito claras e possui até uma lista negra, que conta com alguns nomes bem conhecidos.

Embora possa parecer estranho que uma fabricante tenha voz sobre o carro que um cliente comprou, a verdade é que este tipo de abordagem é uma das camadas da exclusividade que nomes como a Ferrari asseguram.

Para se manter exclusiva, considerando que é uma das marcas automóveis mais valiosas do mundo, a Ferrari criou uma lista de regras que devem ser meticulosamente respeitadas - por aqueles que querem ser proprietários e por aqueles que já são.

Caso as regras não sejam cumpridas, os clientes podem chegar à conhecida lista negra da Ferrari, que inclui proprietários que, de várias formas, não estiveram à altura da marca de luxo.

Ter um Ferrari exige comprometimento

Segundo um artigo do Masters Expo, a Ferrari guia-se pelas seguintes regras:

#1 - Processo de venda seletivo

A Ferrari seleciona cuidadosamente os seus compradores, especialmente para modelos de edição limitada.

A lealdade à marca e o histórico de compras desempenham um papel importante nisso.

#2 - Restrições de revenda

A Ferrari impõe restrições de revenda para evitar especulação e aumentos artificiais de preços.

Por exemplo, para vender o seu carro, um proprietário deve, em primeiro lugar, ir a um concessionário Ferrari, pois a marca quer interferir na escolha do proprietário seguinte.

#3 - Proibição de corridas ilegais

Os proprietários de Ferraris devem evitar atividades de corridas ilegais, pois estas podem prejudicar a imagem da marca.

A Ferrari deve, também, dar autorização prévia para corridas e eventos legais.

#4 - Proibição de vendas no primeiro ano

Os proprietários não devem vender o seu novo Ferrari no primeiro ano após a compra para evitar a "revenda especulativa".

O pugilista Floyd Mayweather Jr., por exemplo, foi colocado na lista negra da fabricante de carros de luxo por este motivo.

#5 - Promoção da imagem da marca

Espera-se que os proprietários apoiem e promovam a imagem da marca Ferrari, que representa luxo, desempenho e exclusividade. Assim sendo, os proprietários devem comportar-se de modo a retratar a marca Ferrari de forma positiva.

Ainda que não tenha sido culpa sua, a empresária e modelo Kim Kardashian foi colocada na lista negra da marca e não poderá comprar outro Ferrari, porque o seu automóvel, oferecido como presente de casamento de um empresário malaio, foi desacreditado por fraude fiscal.

#6 - Conformidade com as leis locais

Os proprietários devem garantir que o seu Ferrari cumpre os regulamentos e leis locais relativos a veículos, incluindo normas de emissões e segurança.

#7 - Participação em inquéritos

A Ferrari procura frequentemente obter feedback dos seus clientes para melhorar os seus produtos e serviços e espera-se que os proprietários participem nestes inquéritos.

#8 - Verificação de antecedentes

A marca realiza verificações exaustivas dos antecedentes de todos os potenciais clientes para garantir que cumprem os seus elevados padrões.

Os potenciais compradores devem ter boa reputação e ser selecionados pela Ferrari para garantir que estão à altura da marca.

#9 - Utilização de serviços exclusivos

Os proprietários são incentivados a aproveitar os serviços exclusivos da Ferrari, como a certificação Ferrari Classiche para modelos clássicos.

#10 - Sem ajustes

Os proprietários não podem simplesmente fazer adaptações nos seus carros, e peças não originais estão fora de questão.

Por exemplo, o cantor Justin Bieber terá sido adicionado à lista negra da Ferrari por trocar a cor do carro de branco para azul, e mudar as rodas e o logótipo no volante.

#11 - Discrição

Especialmente no caso de modelos altamente exclusivos, espera-se que os proprietários sejam discretos sobre a sua compra.

#12 - Manutenção apenas em concessionárias oficiais

Os proprietários de modelos da Ferrari são obrigados a fazer a manutenção e as reparações (regulares) dos seus carros em concessionárias oficiais da marca, por forma garantir a sua condição original.

#13 - Condições da garantia

Para manter a garantia, os proprietários devem seguir rigorosamente os cronogramas e diretrizes de manutenção da Ferrari.

Exigência reforça exclusividade da Ferrari

Conforme explicado pelo CarBuzz, a marca de carros desportivos de luxo não pode impedir um potencial cliente de comprar um carro, mesmo que esteja na sua lista negra.

Afinal, os potenciais clientes ainda podem comprar um veículo em nome de outra pessoa ou comprá-lo de forma anónima.

Além disso, apesar de a maioria das celebridades na lista negra da marca ainda poder comprar qualquer um dos modelos novos comuns da empresa italiana, ser-lhes-á impossível chegar aos carros de edição limitada.

Na perspetiva da marca, para ter um Ferrari, não basta ter dinheiro. De certa forma, é preciso ser digno dos modelos.

